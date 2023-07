Brasileiros que querem levar negócios para outros países terão facilidades

Cenário favorável para fazer negócios em outros países – Um novo projeto-piloto, preparado pelo Ministério das Relações Exteriores em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), tem como foco os brasileiros que vivem fora do país e aspiram empreender. Essa inciativa, prevista para ser lançada nos próximos meses na Irlanda, tem o potencial de ser um marco importante na relação entre o Brasil e seus cidadãos expatriados, ao mesmo tempo que fortalece o comércio exterior brasileiro.

O projeto-piloto para empreender em negócios nos países estrangeiros é uma excelente oportunidade para os brasileiros que vivem no exterior. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Empreenda com negócios em diversos países

Segundo Laudemar Aguiar, Secretário de Promoção Comercial do Itamaraty, o projeto deverá impulsionar indiretamente as exportações brasileiras. Em suas palavras, Aguiar enfatiza que os negócios brasileiros no exterior tendem a ser orientados para a comunidade emigrante do Brasil. Isso significa que esses empreendimentos muitas vezes necessitam importar produtos brasileiros para atender sua clientela, fortalecendo assim a exportação de mercadorias nacionais.

O secretário de Promoção Comercial pontuou a necessidade de apoio para os brasileiros que desejam empreender no exterior. Durante uma reunião com o Sebrae, Laudemar destacou: “Esses brasileiros precisam de apoio para empreender. E o que é interessante é que os negócios que estão criando são voltados para atender os brasileiros que vivem lá”. Esse direcionamento do mercado reforça a ideia de que o projeto terá um impacto significativo nas exportações brasileiras.

Décio Lima, presidente do Sebrae, corroborou as declarações de Laudemar e acrescentou que os negócios brasileiros no exterior concentram suas atividades principalmente nas áreas de alimentação e beleza. Lima enfatizou a importância dessa parceria, afirmando: “Sabemos que estamos vivendo um outro momento, com uma política externa renovada e mais solidária. Por isso, estar com o Itamaraty é estar com o Brasil”.

O número de brasileiros vivendo no exterior, de acordo com o Itamaraty, é estimado em cerca de 4,5 milhões de pessoas. A maioria desse contingente, aproximadamente 70%, reside na Europa e nos Estados Unidos. Esse grande número de expatriados representa um mercado significativo para os empreendedores brasileiros que desejam criar negócios focados na comunidade brasileira no exterior.

Apoio governamental

Além deste projeto-piloto, o governo federal também implementou recentemente a Política Nacional de Cultura Exportadora. Essa nova política tem como objetivo principal aumentar o número de empreendedores que exportam no Brasil. A iniciativa tem como público central as micro, pequenas e médias empresas.

É nesse contexto que o projeto-piloto entre o Ministério das Relações Exteriores e o Sebrae se insere. Ao apoiar os brasileiros no exterior a empreender, a iniciativa não só contribui para a fortalecer a economia brasileira através das exportações, mas também apoia os cidadãos brasileiros no exterior que desejam abrir seus próprios negócios. Assim, a parceria entre o Ministério das Relações Exteriores e o Sebrae tem o potencial de fortalecer as relações entre o Brasil e sua diáspora, ao mesmo tempo que impulsiona o empreendedorismo e o comércio exterior.

