2 TRUQUES para conseguir renda extra com inteligência artificial

A Inteligência Artificial vem sendo alvo de estudos há algumas décadas. Somente agora neste ano de 2023 que sua ‘existência’ acabou explodindo e alcançando milhões de pessoas — até mesmo usuários comuns. Haja vista que até então era comentada somente entre os profissionais da área. Através da Inteligência Artificial é possível conseguir inúmeros benefícios — dentre eles usá-la para obter uma renda extra. Milhões de brasileiros já estão fazendo isso, seja você o próximo também!

Como usar a I.A como renda extra?

Quando se fala de I.A estamos falando mais precisamente de ChatGPT e Bard. Entretanto, existem outras I.As que auxiliam os usuários. As duas citadas são as mais populares, haja vista que são responsáveis por boa parte da popularidade da inteligência artificial no Brasil e no mundo.

Entretanto, existem outras ferramentas disponíveis na internet que usam a I.A para criar imagens, vídeos e até mesmo áudios. A grande maioria dos conteúdos criados por I.A não possuem direitos autorais — caso possua, é vinculado à empresa e pode ser usado para fins não comerciais.

Para gerar renda extra com a I.A é necessário usá-la não como pilar, mas base para criar negócios. De maneira mais precisa: através do trabalho freelancer ou melhoras em outros segmentos. O mercado freelancer é muito amplo e pode contratar pessoas para edição de textos, vídeos e áudios — ambas opções existem I.As que resolvem o problema.

Portanto, é necessário encontrar uma área de atuação e trabalhar nela com o auxílio da I.A. Por exemplo: um redator freelancer. Entra na área e usa uma I.A para o auxiliar na produção de textos. Gerando tópicos, palavras relevantes, etc.

Estes 2 truques podem te deixar rico com a I.A

Estima-se que até 2030 o mercado da I.A irá movimentar mais de 15 milhões de dólares. Portanto, é o momento perfeito para conseguir uma fatia desse bolo. Veja 2 maneiras de conseguir dinheiro usando a I.A.

Trabalho freelancer

A I.A pode ser usada para criar trabalhos de artes e comunicação. Através dela é possível gerar textos e imagens exclusivas que nunca outrora existiram. Em alguns grupos do Facebook se tornou popular algumas artes infantis geradas por aplicativos que utilizam I.A. Logo, muitos usuários aproveitaram o hype, se especializaram no aplicativo e começaram a cobrar R$ 10 por arte.

Portanto, é um mercado bem amplo e quem consegue achar as primeiras minas de ouro com certeza irá se dar bem posteriormente. Além da possibilidade de criar textos e até mesmo livros inteiros através de uma I.A — como o ChatGPT.

Logo, uma ideia de trabalho: criação de e-books usando o ChatGPT + Canva Gratuito. Posteriormente colocando a venda ou hospedando em plataformas de infoprodutos como a Hotmart.

Empreendedorismo

O uso da I.A pode ser útil para criar e gerenciar negócios. Através dela é possível conseguir traçar estratégias de marketing, logística e muito mais. Conseguindo novas oportunidades de negócios que milhares de pessoas não conseguiram enxergar ainda. Podendo usar para o trabalho freelancer ou empreendedor, é uma excelente maneira de conseguir conquistar um excelente público e se desenvolver na área.

Uma dica é abrir um MEI, haja vista que milhares de empresas exigem a Nota Fiscal dos serviços. Logo, ao trabalhar no mundo da internet oferecendo esses serviços — é necessário estar regularizado e dentro dos padrões estipulados.

O futuro é a I.A, logo, se especializar desde então é a melhor maneira de não ficar para trás. Acredite — qualquer usuário pode.

