Franquias que podem ser trocadas por iPhone 15 e ainda sobra dinheiro

Para quem ama trocar de iPhone cada vez que uma nova versão sai, já está ansioso para adquirir o novo iPhone 15, seu valor chega perto dos R$ 10 mil. Mas é fato que sempre há quem questione o uso do dinheiro que é gasto apenas para comprar o celular, portanto, caso não esteja disposto a gastar tanto com ele, confira 5 franquias que podem ser abertas com um valor inferior ao do iPhone, o preço delas irá surpreender a todos.

Confira franquias que podem ser comprada pagando menos que o valor do novo iPhone | Foto: Imagem de GENTCREATE LUXURY FASHION BRAND por Pixabay e Imagem de Alterio Felines por Pixabay

A maioria das franquias não custam nem perto de R$ 10 mil

Dot Bank

A primeira franquia faz parte de um banco digital, ele é focado em negócios e oferece vários serviços, como o pagamento e o recebimento de dinheiro. Ela também conta com vários produtos que são voltados ao varejo e atende empresas que precisam de uma alta demanda em relação a emissão de boletos.

Para iniciar e ter uma franquia da rede, o investimento pode variar entre R$ 2.320 a R$ 7 mil, tudo irá depender do formato que o interessado irá escolher. De acordo com eles, o retorno do investimento ocorre entre 3 a 12 meses.

DryWash

Já essa franquia, é focada em serviços de limpeza, conservação e estética no nicho automotivo. Ela oferece uma modalidade de franquia home based. Os seus colaboradores atuam em condomínios e empresas, lavando os veículos usando uma tecnologia de lavagem a seco deles.

Para iniciar no ramo, o investimento inicial é de R$ 4.175 e o retorno do investimento é bastante rápido, com a previsão entre 1 a 3 meses, apenas.

Marketing Bag

Já essa outra franquia, é focada em publicidade utilizando sacos de pão, ela foi criada no período da pandemia e foca em materiais ecológicos. Basicamente, os franqueados possuem o foco apenas na prospecção dos anúncios, para isso, é necessário apenas um computador, internet e um telefone.

Para iniciar nela, o investimento inicial é de apenas R$ 6.990 e o retorno previsto é entre 1 a 4 meses, apenas.

As franquias disponíveis são nas mais variadas áreas

Mr. Fit

São tantas áreas, que até mesmo franquias no nicho fit estão disponíveis, como essa em questão, que possui o seu foco em uma rede de fast-food com alimentação totalmente saudável, ao todo, ela conta com mais de 500 unidades em todo território nacional. Há como trabalhar em modo home office, e utilizar aplicativos de comida para realizar a venda dos produtos.

Para iniciar na área, o investimento inicial é de apenas R$ 4.520 e o retorno é esperado em cerca de 4 a 8 meses.

TV Viagens

Por fim, há a TZ Viagens, que é uma agência que vende passagens para viagens e intercâmbio, o seu atendimento pode ser tanto presencial quanto on-line. Como há a possibilidade de ser virtual, há como trabalhar em home office apenas vendendo os pacotes.

O investimento inicial é de apenas R$ 9.500 e os franqueados podem obter o retorno no período de 1 a 4 meses.

