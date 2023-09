Como fazer parte dos 6 milhões que LIMPARAM O NOME até agora

Após limpar o nome de aproximadamente 6 milhões de inadimplentes, o programa de renegociação de dívidas “Desenrola, Brasil” entrou em sua segunda fase na última segunda-feira (25). Até esta quarta-feira (27), 709 credores participarão de um leilão de descontos em um sistema desenvolvido pela B3, a bolsa de valores brasileira. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda as regras para participar.

6 milhões com nome limpo

Milhões de brasileiros estão saindo da lista de inadimplentes graças a um programa de renegociação de dívidas implementado pelo governo federal neste ano. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), cerca de 6 milhões de pessoas conseguiram limpar o nome dos registros negativos, após renegociar dívidas de até R$ 100 através do Programa Desenrola Brasil.

A iniciativa, voltada para consumidores de média e baixa renda, não perdoa a dívida, mas permite que o devedor limpe seu nome e volte a ter acesso a novos empréstimos e outras operações financeiras, como a assinatura de contratos de aluguel. Continue lendo, logo abaixo, e saiba as regras para participar do programa.

Um programa de sucesso

Em vigor há dez semanas, o Desenrola Brasil já permitiu a renegociação de R$ 14,3 bilhões em dívidas. O maior volume de acordos foi registrado na faixa 2, que inclui débitos bancários para quem tem renda de até R$ 20 mil sem limite de valor de dívidas. Essa categoria permite, inclusive, o refinanciamento de imóveis e veículos. Este montante corresponde a 2,03 milhões de contratos.

O programa oferece opções de parcelamento de 12 a 120 meses, com taxas personalizadas e primeira parcela para 30 dias. A exclusão dos cadastros de restrição ao crédito ocorre em até 5 dias úteis após a renegociação ser efetivada.

Leilões com desconto

O Desenrola Brasil entrou em sua segunda fase na última segunda-feira (25). Até esta quarta-feira (27), 709 credores participarão de um leilão de descontos em um sistema desenvolvido pela B3, a bolsa de valores brasileira.

Os credores que oferecerem os maiores descontos terão acesso aos recursos do Fundo de Garantia de Operações (FGO). Com R$ 8 bilhões provenientes do Orçamento da União, o FGO cobrirá eventuais inadimplências de quem aderir às renegociações e voltar a ficar inadimplente. Esta medida possibilita que as empresas concedam abatimentos maiores no processo de renegociação.

Com dados que só confirmam o sucesso da iniciativa, o Programa Desenrola Brasil oferece uma luz no fim do túnel para milhões de brasileiros endividados, permitindo-lhes recuperar o controle de suas finanças e restaurar seu acesso ao crédito.

