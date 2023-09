Saque-aniversário do FGTS tem nova regra; entenda a mudança

Um novo cenário se delineia para os trabalhadores brasileiros com a proposição de modificações significativas nas normas do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo Governo Federal. Este assunto reveste-se de grande importância, pois influencia diretamente a segurança financeira e os direitos dos trabalhadores. Entenda a seguir como essas alterações propostas podem afetar a vida laboral e financeira dos cidadãos brasileiros e como se posiciona a plataforma meutudo diante deste novo panorama.

O FGTS é afetado pelas mudanças propostas no saque-aniversário. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Modalidade do FGTS

Atualmente, os trabalhadores que escolhem a opção de saque-aniversário do FGTS não possuem o direito de retirar a totalidade dos valores em suas contas do FGTS em casos de desligamento sem justa causa. Os trabalhadores que se encontram nesta modalidade podem, entretanto, ter acesso ao valor correspondente à multa rescisória, que é calculada como 40% do saldo do FGTS destinados a fins rescisórios. Vale destacar também que, uma vez na modalidade de saque-aniversário, o retorno à modalidade de saque-rescisão, que possibilita a retirada integral do FGTS em casos de despedida, só pode ser feito 25 meses após a adesão ao saque-aniversário.

Veja também: Explosão do FGTS na economia: novidade para saque em breve

O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, expressou sua oposição ao formato atual do saque-aniversário, argumentando que esta modalidade pode comprometer a solidez do fundo de investimentos e a segurança financeira do trabalhador. Segundo Marinho, é crucial manter a finalidade original do fundo, garantindo suporte financeiro aos trabalhadores em situações de desemprego involuntário.

A proposta de reformulação nas regras do saque-aniversário do FGTS, ainda pendente de aprovação pelo Congresso Nacional, visa essencialmente conceder ao trabalhador o direito de sacar o montante integral do FGTS caso seja demitido sem uma causa justificada. Essa mudança implicaria na manutenção do direito do trabalhador ao saque completo de seu saldo no fundo, mesmo em casos de dispensa imotivada por parte do empregador.

Um aspecto crucial desta proposição é sua possível aplicação retroativa, abrangendo situações ocorridas a partir de abril de 2020. Isso sugere que aqueles que optaram pelo saque-aniversário antes desta data e foram impossibilitados de sacar o FGTS devido às normas então vigentes, teriam o direito de acessar os valores remanescentes no fundo.

As revisões propostas surgem como resposta aos apelos de trabalhadores desligados que expressaram o desejo de sacar o saldo remanescente do FGTS, mas que, pelas normativas atuais, encontram-se impedidos de fazê-lo. Essas alterações, se aprovadas, representariam um avanço significativo na flexibilização dos direitos dos trabalhadores em relação ao acesso aos recursos do FGTS, potencializando sua autonomia e segurança financeira em momentos de instabilidade profissional.

Plataforma de soluções financeiras

A plataforma meutudo, por exemplo, está comprometida em proporcionar soluções financeiras adaptadas às necessidades dos trabalhadores, continuará a oferecer opções de antecipação do saque-aniversário, visando auxiliar os usuários a gerenciar de maneira eficiente seus recursos e a superar desafios financeiros. A atenção e adaptação às mudanças legislativas são essenciais para garantir a oferta de serviços financeiros alinhados às demandas e direitos dos trabalhadores, contribuindo para a construção de um ambiente de trabalho mais justo e equitativo.

Portanto, as modificações propostas no regime do saque-aniversário do FGTS podem representar um marco na ampliação dos direitos dos trabalhadores brasileiros, promovendo maior flexibilidade e acesso aos recursos do fundo em momentos de adversidade profissional. A expectativa agora recai sobre o Congresso Nacional, onde a proposta será analisada, podendo desencadear transformações significativas na dinâmica de trabalho e na relação entre empregadores e empregados no Brasil.

Veja também: Saque do FGTS: 3 novas formas de receber podem ser APROVADAS