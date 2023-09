Coma chegada das transações digitais, a nota de dinheiro ou o troco que você recebe em moedas de R$ 1 parece ter perdido seu lugar e na própria internet podemos ver memes onde jovens fazem brincadeiras relatando que usaram dinheiro físico, algo que, até pouco tempo, parecia totalmente normal. No entanto, essas “peças de museu”, hoje, valem grandes somas de dinheiro nas mãos certas. Algumas moedas, por exemplo, podem valer até R$ 200 ou mais. Confira, a seguir, uma moeda peculiar que pode valer 100 vezes o seu valor original.

Como transformar R$ 1 em mais de R$ 199,90 em apenas alguns segundos. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Hora de abrir o cofrinho

“É apenas uma moedinha”, quantas vezes não ouvimos essa frase? Muitas vezes, essas pequenas moedas são usadas para comprar doces, balas ou inseridas em um cofrinho de crianças.

Com a popularização do Pix e das transações digitais, o dinheiro físico parece ter perdido seu lugar e na própria internet podemos ver memes onde jovens fazem brincadeiras do tipo: “hoje paguei o cinema com uma nota de dinheiro, como faziam os incas”, por exemplo.

No entanto, nem todas as moedas ou cédulas foram esquecidas. Algumas moedas, por exemplo, podem valer até R$ 200 ou mais, como é o caso de uma redondinha muito especial da qual falaremos em detalhes, logo abaixo.

A fortuna no cunho quebrado de R$ 1

Vamos falar sobre a moeda brasileira de 1 real de cunho quebrado de 2022. Esta moeda particular pode ser um verdadeiro tesouro escondido em sua carteira sem você nem mesmo perceber! E aqui está a melhor parte: ela não se restringe a um lote específico do Banco Central. Ela abrange várias unidades de produção, incluindo:

Moedas com erros de cunhagem, como falhas de impressão, desalinhamento ou duplicação de estampas, que tendem a ser mais valiosas;

Moedas com tiragem limitada;

Moedas comemorativas de R$ 1;

Moedas em excelente estado de conservação.

Onde posso vender?

Se você for sortudo o suficiente para possuir uma moeda com essas características, pode vender em sites especializados em itens raros ou colecionáveis. Plataformas como OLX ou Mercado Livre são ótimos lugares para começar. Antes de fechar o negócio, no entanto, é essencial pesquisar o valor da moeda em sites profissionais para obter a avaliação correta.

Outras moedas brasileiras valiosas

Algumas moedas antigas também podem ser verdadeiros tesouros. As mais valiosas incluem:

Moeda de 5 centavos de 1999;

Moeda de 10 centavos de 1999;

Moeda de 25 centavos de 1995;

Moeda de 50 centavos de 2012;

Moeda de 1 real de 1998;

Moeda de 1 real das Olimpíadas Rio 2012.

Para os colecionadores, algumas dessas moedas podem valer até R$ 1.800. Outras, como a moeda de R$ 1 real de 1998, podem custar até R$ 30 mil!

Destinos alternativas para as raridades

É importante notar que os bancos não compram moedas antigas. No entanto, se você é um amante da arte e da história e não está interessado em lucrar com suas moedas raras, pode considerar doá-las para um museu. Portanto, antes de se livrar daquela “moedinha”, dê uma olhada mais de perto. Você pode estar segurando um tesouro inestimável!

