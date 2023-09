Pis/Pasep 2024: quem receberá até 1 salário EXTRA

O abono salarial PIS/PASEP, um benefício anual concedido pelo Governo Federal, surge mais uma vez como uma perspectiva de renda extra para os trabalhadores brasileiros em 2024. Esse complemento financeiro, submetido a critérios específicos de elegibilidade, pode representar um reforço significativo no orçamento de muitos cidadãos. Mas quem são os potenciais beneficiários e quais as condições para acessar essa remuneração adicional?

Requisitos do Pis/Pasep

A concessão deste abono salarial tem como referência determinados requisitos que devem ser satisfeitos pelos trabalhadores. Entre eles, está a necessidade de o trabalhador ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais no ano de 2022. Além disso, trabalhadores que prestam serviços para pessoas físicas, como empregadas domésticas, são excluídos deste benefício, evidenciando um limite claro na política de concessão do abono.

Para fazer jus ao benefício, o trabalhador também deve estar cadastrado no sistema PIS/PASEP por, no mínimo, cinco anos e ter exercido atividade remunerada com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, neste caso, 2022. A diferenciação entre os programas reside no perfil do trabalhador: o Programa de Integração Social (PIS) é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, com a Caixa Econômica Federal responsável pelos pagamentos, enquanto o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é voltado para servidores públicos, com pagamentos realizados pelo Banco do Brasil.

A consulta para verificar a elegibilidade ao abono salarial, bem como o valor a ser recebido, pode ser feita através dos sites dos bancos responsáveis ou por meio de contato telefônico. Para a Caixa Econômica Federal, o número disponível é 0800-726-0207, e para o Banco do Brasil, 0800-729-0001.

No que tange ao valor do PIS/PASEP em 2024, este ainda está pendente de definição pelo Governo Federal. Este valor é calculado com base no salário mínimo vigente no período de pagamento, sendo também proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Dessa maneira, quanto maior o período trabalhado em 2022, mais substancial será o valor recebido em 2024. O cálculo é realizado dividindo o valor do salário mínimo por 12 e multiplicando o resultado pelo número de meses trabalhados no ano de referência.

Para ilustrar, caso o salário mínimo em 2024 seja de R$ 1.400,00 e o trabalhador tenha prestado serviços por 6 meses em 2022, o valor do abono salarial PIS/PASEP seria de R$ 700,00. Cabe ressaltar que o cronograma de pagamento do abono salarial em 2024 ainda não foi anunciado pelo governo, porém, este provavelmente seguirá a lógica de anos anteriores, considerando o mês de nascimento do trabalhador para o PIS, e o número final da inscrição para o PASEP.

Apoio financeiro

Este benefício surge como uma importante ferramenta de apoio financeiro para os trabalhadores, proporcionando um alívio econômico e contribuindo para a injeção de recursos na economia nacional. No entanto, o acesso restrito e os critérios rigorosos para sua obtenção acendem o debate sobre a abrangência e a equidade das políticas de distribuição de renda no país, levantando reflexões sobre a necessidade de revisões e ampliações nas estratégias de concessão de benefícios sociais, visando uma sociedade mais justa e inclusiva.

Ao passo que o anúncio oficial do calendário PIS/PASEP 2024 é aguardado, permanece a expectativa dos trabalhadores quanto à sua inclusão neste benefício e a consequente melhoria de sua condição financeira, em um contexto econômico ainda marcado por incertezas e desafios. A atenção aos requisitos e o acompanhamento das informações disponibilizadas pelos canais oficiais são essenciais para garantir o acesso a esse direito, assegurando que os elegíveis possam de fato usufruir deste complemento em seus rendimentos.

