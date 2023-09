Comprovante do PIS 2023: faça o seguinte para emitir ainda hoje

No contexto financeiro e trabalhista brasileiro, há uma aura de expectativa e ansiedade que envolve os trabalhadores com renda média mensal de até dois salários mínimos, especialmente quando se trata do tão esperado pagamento do Programa de Integração Social, ou simplesmente PIS. No entanto, para muitos, a busca por informações claras e o processo para acessar comprovantes podem ser fontes de dúvidas e preocupações, levantando questões sobre a ativação e consulta desse benefício.

Dá para emitir comprovante do PIS?

O Programa de Integração Social (PIS), instituído em 1970, é uma iniciativa governamental voltada para empregados do setor privado, assegurando-lhes acesso a diversos benefícios estabelecidos por lei. Originado pelas contribuições compulsórias feitas pelas empresas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o PIS é um direito que concede a possibilidade de acesso a benefícios como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), abono salarial, e a entrada no seguro-desemprego.

Diferentemente do PIS, existe o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), uma iniciativa paralela destinada aos funcionários públicos. Enquanto o PIS é administrado pela Caixa Econômica Federal, o PASEP é gerenciado pelo Banco do Brasil. Apesar de ambos os programas serem muitas vezes referenciados conjuntamente, é crucial entender suas especificidades e públicos-alvo distintos.

A incumbência do cadastramento no PIS é do empregador, e uma vez registrado, o trabalhador mantém seu número de PIS por toda a vida profissional, mesmo ao mudar de emprego. Nesse sentido, as incertezas relativas à obtenção de comprovantes do PIS são comuns, mesmo sendo o programa bastante antigo.

Para emitir esse comprovante, os trabalhadores têm algumas opções. Uma delas é se dirigir pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica Federal, munidos de documentos pessoais, carteira de trabalho e o número do PIS. Nesse local, apresentando tais documentos, é possível solicitar uma cópia do comprovante ao atendente.

Por outro lado, visando a conveniência, é recomendável a utilização do aplicativo Caixa Trabalhador ou do site da Caixa (www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis), onde o comprovante pode ser obtido de forma prática e rápida. A consulta ao número de PIS ativo também pode ser feita facilmente se o trabalhador possuir a numeração, composta por onze dígitos, que está disponível em locais como o Cartão Cidadão, a carteira de trabalho, seja ela física ou digital, no site CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), no portal Meu INSS, e através de contato telefônico com o INSS, no número 135.

Contato telefônico

Além disso, para os que preferem o contato direto, o número de atendimento telefônico da Caixa, 0800 726 0207, é uma opção, assim como a solicitação ao setor de Recursos Humanos da empresa onde trabalham. Uma vez que se tem o número do PIS em mãos, o procedimento subsequente é acessar o site da DATAPREV (www.dataprev.gov.br) para realizar a consulta.

Tal consulta pode se revelar como um guia eficaz para esclarecimentos e resoluções de pendências relativas ao PIS, assegurando aos trabalhadores a correta percepção de seus direitos e benefícios. É fundamental, portanto, que todos os trabalhadores, empregadores e cidadãos estejam adequadamente informados e educados sobre os procedimentos e requisitos associados ao PIS, promovendo a maximização da transparência, acessibilidade e eficiência no acesso a esses benefícios essenciais.

O entendimento pleno das diferenças entre o PIS e o PASEP, dos processos para obter comprovantes e informações, e dos meios de consulta para verificar a ativação do benefício são passos fundamentais para garantir que todos os trabalhadores possam usufruir, sem impedimentos ou complicações, dos direitos que lhes são assegurados por lei, contribuindo assim para um ambiente de trabalho mais justo, inclusivo e equitativo em todo o território nacional.

