Playlist pode revelar quem você (ou outra pessoa) é de verdade; confira

O poder da música em nossas vidas é algo digno de estudos. Ela tem essa capacidade mágica de nos transportar para outro lugar, evocar memórias e até mesmo refletir partes de quem somos. Se enquanto lia, você lembrou daquela sua playlist favorita que você não consegue parar de ouvir, saiba que ela pode estar dizendo muito mais sobre você do que você imagina. Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre uma recente pesquisa que mostra a relação do que você ouve com a sua personalidade.

A melodia da sua personalidade

Certamente você já se viu encantado pela melodia e harmonia das suas canções favoritas, não é? Mas por um acaso já chegou a refletir sobre o que as suas escolhas musicais poderiam indicar no que diz respeito a sua sua personalidade?

Se a resposta foi não, continue a leitura para se preparar para uma excursão sonora ao longo de diversas culturas e veja o que uma pesquisa demonstrou a respeito de como a preferência musical varia em cada canto do planeta.

Descobertas surpreendentes

Visualize a variedade dos gêneros musicais em cinco grupos distintos: suave, despretensioso, sofisticado, intenso e contemporâneo. Em seguida, imagine a categorização de traços de personalidade em cinco aspectos: abertura, consciência, extroversão, agradabilidade e neuroticismo.

Essas categorias estão ligadas a atributos como a criatividade, responsabilidade, sociabilidade, simpatia e instabilidade emocional, respectivamente. Foi justamente essa a metodologia empregada por um estudo abrangente, que explorou profundamente as sutilezas do gosto musical conforme a cultura de cada nação, bem como os indícios que essas preferências oferecem sobre a personalidade dos indivíduos.

O ritmo das pesquisas

Para decifrar esse enigma musical, os cientistas conduziram dois estudos autônomos. No primeiro, examinaram a opinião de quase 285 mil pessoas de 53 países diferentes. No segundo, mais de 71 mil participantes de 36 nações preencheram questionários e avaliaram amostras de vários gêneros musicais. Estas amostras foram apresentadas de forma imparcial, a fim de minimizar qualquer tendência preexistente.

As revelações sonoras

Os resultados dos estudos são simplesmente fascinantes. Por exemplo, os apreciadores de gêneros musicais suaves tendem a ser predominantemente mulheres, enquanto os entusiastas da música intensa são, em sua maioria, homens. No entanto, a predileção por estilos intensos entre os homens apresentou variações geográficas intrigantes.

No Ocidente, a música intensa era a mais popular, mas no hemisfério oriental (com exceção da Austrália), essa preferência não prevaleceu. As gerações mais velhas demonstraram um gosto por gêneros suaves, despretensiosos ou sofisticados, enquanto a música intensa era menos apreciada por elas. Essa tendência também foi observada entre os asiáticos de todas as idades. Em contraste, latinos e afrodescendentes demonstraram uma forte atração pela música contemporânea.

A melodia do entendimento mútuo

Desvendar o universo das escolhas musicais e seu impacto na personalidade pode nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos. A música age como um elo unificador que conecta corações e mentes, independentemente de nossa origem. Portanto, quando estiver apreciando a sua playlist favorita, saiba que suas escolhas podem estar revelando muito mais sobre você do que imagina.

