INSS: 2 novos golpes na praça podem depenar sua conta

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são alvos de tentativas de golpes com certa frequência, onde o objetivo principal pode causar sérios prejuízos financeiros às vítimas. No entanto, a medida que os golpes são divulgados, novas táticas são inventadas visando atrair as vítimas menos informadas. Continue a leitura, a seguir, para conhecer dois novos golpes praticados pelos criminosos contra os beneficiários, e como se proteger.

Conheça dois novos golpes praticados pelos criminosos contra os beneficiários do INSS, e como se proteger. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ameaça em dobro

Aposentados e pensionistas do INSS se tornaram um dos alvos favoritos dos fraudadores. Este grupo, muitas vezes, é vulnerável devido à falta de familiaridade com a tecnologia, tornando-se uma presa fácil para fraudes.

Recentemente, os criminosos têm aplicado novos golpes que podem resultar em sérios danos financeiros para as vítimas. Continue a leitura, logo abaixo, para conhecer duas novas formas de golpes e como se prevenir para não se tornar a próxima vítima.

Os 2 novos tipos de golpe contra beneficiários do INSS

A primeira forma de golpe

Essa tática de fraude começa com uma simples mensagem no WhatsApp. Aqui está como ela funciona:

O fraudador envia uma mensagem para a vítima, fingindo ser um funcionário do INSS. Na mensagem, o golpista afirma que o beneficiário tem direito a um benefício atrasado. Para liberar o benefício, o golpista solicita que a vítima forneça seus dados pessoais. A vítima, acreditando na história, entrega seus dados pessoais ao golpista. Usando essas informações pessoais, o golpista pode realizar empréstimos consignados ou outros tipos de fraudes.

Estratégia nº 2

Este tipo de fraude ocorre por meio de uma chamada telefônica. O objetivo aqui é obter dados pessoais e bancários do segurado do INSS. Com essas informações em mãos, os criminosos podem fazer empréstimos consignados em nome da vítima sem o seu conhecimento. Veja como isso acontece:

Os criminosos obtêm uma lista de dados pessoais de aposentados e pensionistas do INSS. Eles ligam para as vítimas fingindo ser representantes do INSS. Informam à vítima que ela precisa realizar uma prova de vida digital. Para realizar essa prova de vida, o falso representante solicita que a vítima forneça seus dados pessoais e bancários. Com esses dados, os criminosos podem fazer empréstimos consignados em nome da vítima sem o seu conhecimento.

Como se proteger desses golpes?

Aposentados e pensionistas podem seguir as dicas, logo abaixo, para reforçar a proteção contra eventuais golpes:

O INSS nunca solicita dados pessoais ou bancários por telefone.

O INSS jamais pede aos beneficiários para realizar empréstimos consignados por telefone.

Se você receber uma chamada de um número desconhecido que se identifica como INSS, desligue imediatamente.

Nunca forneça seus dados pessoais ou bancários a desconhecidos ou pessoas em quem não confia.

Tenha cuidado ao clicar em links ou abrir anexos de e-mails ou mensagens desconhecidas.

Mantenha seus softwares sempre atualizados para evitar vulnerabilidades.

