Como ligar para o INSS? Aprenda a ser atendido HOJE

O canal telefônico do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) se tornou uma ferramenta essencial para milhões de brasileiros, principalmente em tempos de pandemia, proporcionando informações e esclarecimentos a aposentados, pensionistas e à população em geral. De fácil acesso, o telefone 135 do INSS surge como uma ponte entre o cidadão e os serviços previdenciários, evitando deslocamentos desnecessários e promovendo uma comunicação eficaz e objetiva.

O telefone do INSS é essencial para esclarecer dúvidas dos beneficiários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Atendimento no INSS

A linha 135 do INSS atende de segunda-feira a sábado, das 07h às 22h, seguindo o horário de Brasília, sendo este o único canal telefônico oficial para esclarecimento de dúvidas e outras questões relacionadas aos serviços oferecidos pelo instituto. É válido salientar que o número 0800 728 0191, anteriormente utilizado, está atualmente inoperante. As chamadas para o 135 são gratuitas quando realizadas de telefones fixos ou públicos, enquanto que ligações de celulares são tarifadas como chamadas locais.

Veja também: INSS: você ficou sabendo? Notícia traz alegria para segurados

O processo de contato com o centro de atendimento é bastante simplificado. Ao discar 135, o usuário passa por uma triagem eletrônica antes de ser direcionado a um atendente humano. Fora dos horários previstos, o serviço eletrônico permanece ativo. Caso haja interrupção da chamada, a orientação é rediscar o número.

Os serviços prestados por esta linha são extensivos a todos os beneficiários do INSS, permitindo o acesso a uma variedade de informações referentes à Previdência Social. Para ilustrar, citemos o exemplo de Joana, uma pensionista que, sem acesso à internet, necessita verificar a disponibilidade de seu benefício para empréstimos. Joana pode, de forma simples e rápida, ligar para o 135 e, após fornecer seus dados ao atendente, obter todas as informações que precisa, com conforto e comodidade.

Para um atendimento eficiente, é crucial ter em mãos documentos como CPF, número de inscrição na Previdência Social, número do NIS/PIS ou NIT, número do benefício e CNPJ/CPF do empregador. Vale lembrar que o INSS nunca solicitará senhas ou informações financeiras confidenciais durante o contato telefônico.

O telefone do INSS oferece uma gama de serviços, abrangendo todas as funcionalidades presentes no Portal Meu INSS. Durante a chamada, o usuário pode escolher entre conversar diretamente com um atendente para obter informações, agendar perícias, solicitar benefícios, realizar cadastros, alterar dados cadastrais, emitir certidões, consultar datas de perícias agendadas, obter resultados de pedidos de revisão de benefício ou de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e verificar a situação do benefício. A ligação também permite o envio de elogios, reclamações ou denúncias à Ouvidoria.

Remarcação de atendimento

Durante o período pandêmico, o procedimento de remarcação de perícias médicas, um requisito mandatório conduzido por médicos do INSS, tem sido crucial. Este procedimento visa confirmar a existência de enfermidades ou condições incapacitantes, e pode ser reagendado pelo site ou aplicativo Meu INSS, caso não tenha sido possível a realização e o beneficiário não tenha sido contatado pela Central 135.

Para remarcar, o usuário deve acessar o Meu INSS, selecionar “Agendar perícia”, optar por “Novo Requerimento”, clicar em “Remarcar Perícia” e “Selecionar”, e seguir as orientações do sistema, fornecendo os dados necessários.

A ouvidoria do INSS permanece como um canal aberto para o envio de elogios, sugestões, reclamações ou denúncias. Estas podem ser feitas via telefone, pelo número 135, ou pela internet, através do site do Ministério da Economia. Para registrar uma manifestação online, o usuário deve acessar o site, selecionar “Não” para registrar uma nova manifestação, escolher o assunto, inserir o código de imagem, clicar em “Nova manifestação”, preencher os campos obrigatórios e clicar em “Enviar”.

Concluindo, o contato com o INSS pode ser feito de forma online, pelo site ou aplicativo Meu INSS, clicando no ícone da assistente virtual Helô. Não existem canais de atendimento via WhatsApp, e as agências da Previdência Social não estão autorizadas a fornecer informações por telefone, sendo o canal 135 a via adequada para esclarecimento de dúvidas e obtenção de informações. Portanto, o conhecimento adequado destas ferramentas se mostra crucial para um acesso eficiente e seguro aos serviços do INSS.

Veja também: Liberação RECORDE de atrasados do INSS enche os bolsos dos aposentados; quem recebe?