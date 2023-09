Absurdo! Mulher filma homem se masturbando dentro de ônibus

Os crimes de importunação sexual, principalmente contra mulheres, seguem crescendo em medidas assustadoras no país. Na última segunda-feira, uma jovem fingiu estar dormindo para conseguir filmar um homem que se masturbava enquanto estava sentado ao seu lado em um transporte público. Continue a leitura, a seguir, para entender o que aconteceu com o criminoso após ser flagrado na prática do ato sexual.

Homem que foi filmado se masturbando por mulher dentro do ônibus é levado para delegacia após denúncia do motorista. | Foto: Reprodução

Crime em transporte coletivo

Uma cena lamentável e perturbadora ocorreu na última segunda-feira (25), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais especificamente no Recreio dos Bandeirantes. Uma mulher de 24 anos que estava a caminho do trabalho em um ônibus foi vítima de importunação sexual.

O suspeito, identificado como sendo Jerson Luiz da Silva Sodré, de 51 anos, foi preso em flagrante após a vítima ter filmado o ato obsceno com seu smartphone. Continue lendo, logo abaixo, para saber mais informações sobre o caso.

Entenda o caso

Segundo informações do g1 e da TV Globo, a jovem mulher entrou no ônibus da linha 2334 (Campo Grande x Menezes Cortes) quando Jerson se sentou ao seu lado. Ela achou estranho, pois havia outros assentos disponíveis no ônibus. Inicialmente, ele se sentou ao lado de outra mulher, mas depois resolveu trocar de lugar exatamente para o lado da vítima.

Depois de se sentar junto à jovem, Jerson começou a se masturbar por baixo de sua bermuda. Aterrorizada, a mulher enviou uma mensagem para o marido, fingiu estar dormindo e começou a gravar o ato obsceno. “Foi uma situação muito difícil para mim. Eu estava com muito medo. Eu tremia muito, mas não deixei que ele percebesse isso”, disse a vítima. “Eu sabia que, se não gravasse, seria a minha palavra contra a dele”.

A vítima nunca imaginou que tal coisa pudesse acontecer com ela. “Nós vemos essas coisas na televisão, mas sempre pensamos que não vai acontecer conosco. Mas, por incrível que pareça, aconteceu comigo e eu não desejo isso para ninguém”, lamentou.

Homem tentou fugir, mas motorista acionou polícia

Quando o ônibus se aproximou da estação BRT Nova Barra, a mulher informou ao motorista, Antônio Marcos Pereira, da Viação Jabour, sobre o incidente e mostrou a gravação. O motorista então alertou os policiais militares e pediu ajuda. Segundo a vítima, Jerson tentou fugir, mas foi impedido pelos outros passageiros.

Entenda o que é importunação sexual

Segundo o Código Penal Brasileiro, a definição é clara: “É a prática de ato libidinoso contra alguém, sem seu consentimento, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. Este comportamento não é apenas inaceitável, mas também é ilegal. Desde 2018, a importunação sexual é considerada crime no Brasil. A Lei nº 13.718/2018 foi a responsável por essa mudança, adicionando uma camada extra de proteção às vítimas desse tipo de crime.

Crescimento dos casos durante pandemia

A importunação sexual é um crime grave e, infelizmente, está aumentando no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), foram registrados 1.238 casos em 2019. No ano seguinte, durante a pandemia de Covid-19, os casos diminuíram para 997. No entanto, em 2021 e 2022, os números voltaram a subir, com 1.213 e 1.723 casos, respectivamente.

