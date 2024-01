Em dezembro de 2023, a PlayStation Store testemunhou uma impressionante variedade de jogos dominando as listas de downloads. ‘EA Sports FC 24’ destacou-se, conquistando o primeiro lugar tanto para os usuários de PS5 quanto para os de PS4.

Este fenômeno de futebol eletrônico demonstrou a popularidade constante dos esportes virtuais, especialmente durante a temporada de festas, quando muitos se voltam para o entretenimento dentro de casa.

Lista dos jogos mais baixados para PlayStation é revelada | Imagem de Mateus Andre via Freepik

Mudanças no mundo PlayStation

O mundo do PS5 viu algumas mudanças significativas em suas preferências de jogo. ‘Call of Duty: Modern Warfare III’ alcançou o segundo lugar, oferecendo uma experiência imersiva de ação militar. Em terceiro lugar, ‘GTA V’ continuou a fascinar os jogadores com seu mundo aberto e narrativa envolvente.

Além desses, outros títulos que completaram a lista do PS5 incluem ‘Hogwarts Legacy’, que transporta os jogadores para o mundo mágico de Harry Potter, e ‘Resident Evil 4’, um clássico do horror de sobrevivência. ‘Marvel’s Spider-Man 2’ proporcionou ação de super-herói, enquanto ‘God of War: Ragnarök’ levou os jogadores em uma aventura nórdica épica.

‘Baldur’s Gate 3’ ofereceu uma experiência profunda de RPG, e ‘Elden Ring’ desafiou os jogadores com sua jogabilidade intrincada. A lista é completada por títulos como ‘Mortal Kombat 1’, ‘Alan Wake 2’, ‘The Witcher 3: Wild Hunt’, ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, ‘Star Wars Jedi: Survivor’, ‘Cyberpunk 2077’, ‘It Takes Two’, ‘Resident Evil Village’, ‘NBA 2K24’ e ‘F1 23’, cada um oferecendo experiências únicas e imersivas.

PS4: Clássicos e Novidades Conquistam Jogadores

No mundo do PS4, a diversidade de jogos também foi notável. ‘Red Dead Redemption 2’ da Rockstar Games, com sua jornada épica pelo Velho Oeste, ficou em segundo lugar, seguido por ‘Mortal Kombat 11’, que trouxe combates intensos e personagens icônicos. ‘Grand Theft Auto V’ manteve sua popularidade, junto com ‘Need for Speed Heat’, oferecendo corridas de alta octanagem.

‘Batman: Arkham Knight’ permitiu aos jogadores vivenciar a vida do famoso vigilante de Gotham, enquanto ‘Minecraft’ continuou a cativar com sua liberdade criativa. ‘God of War Ragnarök’, ‘The Last Of Us Remastered’, ‘Outlast 2’, ‘Battlefield V’, ‘God of War’, ‘Call of Duty: Modern Warfare III’, ‘Need for Speed’, ‘Overcooked! 2’, ‘Resident Evil 6’, ‘LEGO Marvel Super Heroes 2’ e ‘Mortal Kombat X’ são outros títulos que também encontraram seu lugar entre os mais baixados.

Realidade virtual e outros títulos gratuitos

Os jogos de realidade virtual também tiveram um papel importante, com ‘Among Us VR’, ‘Beat Saber’ e ‘The Dark Pictures: Switchback VR’ liderando as listas para PS VR2 e PS VR. Esses títulos mostraram a crescente popularidade e a capacidade imersiva da realidade virtual.

Os jogos gratuitos, como ‘LEGO Fortnite’, ‘Roblox’, e ‘Fortnite’, mantiveram sua popularidade, provando que jogos de alta qualidade podem ser acessíveis e divertidos. Esses títulos oferecem uma variedade de experiências, desde a construção criativa até a competição acirrada, atraindo jogadores de todas as idades e preferências.

Dezembro de 2023 foi um mês significativo para os jogadores da comunidade PlayStation, com uma mistura de títulos novos e consagrados. Esta variedade não só reflete as tendências atuais dos jogos, mas também a diversidade dos gostos dos jogadores. A PlayStation Store continua a ser um barômetro vital para entender o que atrai os entusiastas de jogos em todo o mundo.

