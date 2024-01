“Elevador espacial” terá mais de 35 mil km de altura e será feito com asteroide

Imagine um futuro onde viajar para o espaço é tão simples quanto pegar um elevador. Essa visão futurista está um passo mais perto de se tornar realidade com o plano ambicioso de um arquiteto para criar um elevador espacial de 35 mil quilômetros, usando um asteroide como ancoragem. Saiba mais sobre.

Ascensio representa mais do que um projeto arquitetônico; é um símbolo do potencial humano e do nosso desejo incessante de explorar o desconhecido. (Foto divulgação)

“Elevador espacial” terá mais de 35 mil km de altura

Jordan William Hughes, o arquiteto por trás deste projeto inovador, batizado de “Ascensio”, propõe uma estrutura revolucionária que liga a Terra a um satélite em órbita geossíncrona. O conceito, que parece saído diretamente de um romance de ficção científica, ganhou destaque após Hughes receber o prêmio da Jacques Rougerie Foundation, injetando fundos e atenção neste projeto visionário.

A ideia central de Ascensio é um cabo longo, conectando um asteroide preso em órbita geossíncrona a uma plataforma flutuante na Terra. Drones seriam usados para transportar passageiros e carga ao longo deste cabo, operando como trens em uma trilha.

O destino final é uma estação espacial situada a 36.000 km acima da Terra, onde os viajantes podem vivenciar a majestade do cosmos de uma maneira nunca antes possível. Hughes vislumbra um futuro onde viagens espaciais não são apenas para cientistas e milionários, mas acessíveis a todos, reduzindo drasticamente os custos de transporte espacial de milhões para alguns dólares por libra.

Veja também: Você pode ver estes 4 lugares da Terra se estiver no espaço (noticiadamanha.com.br)

Uma Janela para o Futuro

A concepção de Ascensio vai além do transporte; ela imagina um novo modo de vida no espaço, com janelas panorâmicas, túneis de gravidade zero e piscinas que oferecem uma experiência única aos visitantes. Esta inovação não é apenas uma façanha arquitetônica, mas também um salto para a humanidade, desafiando os limites da ciência e da engenharia.

Enquanto obstáculos técnicos ainda existem, como a necessidade de desenvolvimento de novos materiais, o otimismo de Hughes é contagiante. Ele acredita não apenas na viabilidade do projeto, mas na sua necessidade para o avanço da exploração espacial.

Ascensio representa mais do que um projeto arquitetônico; é um símbolo do potencial humano e do nosso desejo incessante de explorar o desconhecido. A visão de Hughes de um elevador espacial acessível e eficiente poderia revolucionar a forma como interagimos com o espaço, tornando o que hoje é ficção científica em uma realidade tangível para as futuras gerações.

O maior elevador do mundo

Enquanto o mundo sonha com elevadores espaciais futurísticos, o título do elevador mais alto do mundo ao ar livre atualmente pertence ao Bailong Elevator, localizado no Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, na China. Com impressionantes 326 metros de altura, este elevador oferece uma vista deslumbrante das paisagens que inspiraram o filme “Avatar” de 2009.

A estrutura, construída ao lado de um penhasco, é um testemunho da engenhosidade humana e da busca por superar limites arquitetônicos. As formações cársticas, visíveis através da estrutura de vidro do elevador, são reminiscentes das montanhas flutuantes de Pandora do filme, criando uma experiência surreal para os visitantes.

Você pode gostar de: 1º hambúrguer do mundo com ingrediente do ESPAÇO é produzido em SP