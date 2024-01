A inovação tecnológica trouxe uma facilidade significativa para os beneficiários do Bolsa Família em 2024: a possibilidade de consultar informações sobre o benefício via WhatsApp. Este avanço elimina a necessidade de aplicativos adicionais ou ligações demoradas, oferecendo praticidade e rapidez.

Como entrar no Bolsa Família usando apenas o WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Consultando o Bolsa Família pelo WhatsApp

Para utilizar o serviço, adicione o número 0800 104 0104 aos seus contatos e inicie uma conversa pelo WhatsApp. As instruções automáticas fornecidas pelo sistema guiarão você pelas etapas necessárias para acessar as informações desejadas. Esta facilidade representa um salto significativo na forma como os beneficiários interagem com o programa.

Embora o WhatsApp se destaque por sua conveniência, as opções tradicionais de consulta, como as ligações para a Central de Atendimento (111) e o Atendimento Caixa ao Cidadão (0800 726 02 07), permanecem disponíveis. Essas alternativas continuam sendo úteis para aqueles que preferem ou necessitam de outros métodos de contato.

Calendário do Bolsa Família e regras

É essencial que os beneficiários estejam cientes das datas de pagamento para planejar suas finanças. O calendário de pagamentos para janeiro é baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). As datas variam de 18 a 31 de janeiro, conforme a terminação do NIS.

O programa Bolsa Família atende famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para ser elegível, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), atendendo aos critérios de renda e compromissos nas áreas de educação e saúde.

Para se inscrever, as famílias devem procurar o CRAS ou a prefeitura do município para cadastramento no CadÚnico. Após o cadastro, a seleção dos beneficiários é feita pelo governo federal, seguida da emissão do cartão Bolsa Família.

A introdução da consulta ao Bolsa Família via WhatsApp marca um passo importante na melhoria do acesso à informação para os beneficiários do programa. Esta inovação não apenas facilita a vida dos usuários, mas também reflete o compromisso do governo em modernizar e tornar mais eficientes os serviços públicos.

A utilização dessa ferramenta digital contribui significativamente para manter os beneficiários bem informados e atualizados de maneira simples e rápida.

Faça isso para não ser bloqueado no Bolsa Família

Para evitar o bloqueio do benefício do Bolsa Família, é crucial que os beneficiários sigam algumas diretrizes importantes. O programa, focado em famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, possui critérios específicos que devem ser respeitados para a continuidade do recebimento do auxílio.

Manutenção dos Dados Atualizados

Uma das principais razões para o bloqueio do Bolsa Família é a desatualização dos dados cadastrais. É imprescindível manter as informações do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) sempre atualizadas. Mudanças como endereço, composição familiar, renda, escolaridade e outros dados relevantes devem ser comunicadas ao CRAS ou à prefeitura local.

Cumprimento dos Compromissos do Programa

O Bolsa Família exige o cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação. As famílias devem assegurar a frequência escolar mínima dos filhos e seguir o calendário de vacinação e consultas de saúde. O não cumprimento dessas exigências pode resultar em bloqueio ou até mesmo cancelamento do benefício.

