Vale a pena se inscrever no Enem dos Concursos? Prazo vai acabar

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), frequentemente comparado ao “Enem dos concursos”, abriu suas inscrições. Candidatos têm até 23h59 de 9 de fevereiro para se inscrever. O concurso oferece mais de 6,4 mil vagas distribuídas por 21 órgãos governamentais, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil.

Como se inscrever?

Para participar, os interessados devem acessar o site do MGI dedicado ao concurso. É necessário possuir uma conta no gov.br para completar a inscrição. As taxas são de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para nível superior.

O CPNU adota um modelo similar ao do Enem. Com uma única inscrição, os candidatos podem concorrer a diversas vagas em diferentes órgãos. A classificação é baseada nas notas obtidas, o que significa pagar apenas uma taxa para múltiplas oportunidades.

O concurso apresenta vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros. Os requisitos incluem a conclusão do ensino superior, reconhecido pelo MEC. Candidatos inscritos no CadÚnico, bolsistas do Prouni, financiados pelo Fies, ou doadores de medula óssea também podem participar.

Como vai funcionar?

O CPNU é estruturado em oito editais, divididos por blocos temáticos. Estes abrangem áreas como administração, finanças públicas, setores econômicos, infraestrutura, agricultura, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e inovação. Os candidatos escolhem o bloco temático, cargo e especialidade na inscrição.

Os salários variam de R$ 4.008,24 a R$ 22.921,71. O cargo com o salário mais alto é o de auditor-fiscal do trabalho, aberto a candidatos com diploma universitário. A jornada de trabalho para os cargos é de 40 horas semanais.

Provas e resultados

As provas ocorrerão em 5 de maio, em 217 cidades pelo Brasil. A Fundação Cesgranrio é a responsável pela organização das provas, que incluem questões objetivas gerais e específicas do bloco escolhido.

A previsão é que os resultados sejam divulgados em 30 de julho. A convocação para cada cargo ocorrerá com base nas notas dos aprovados. Este sistema permite que os candidatos concorram a várias vagas em diferentes órgãos, dentro da mesma área de atuação, pagando somente uma taxa.

O CPNU representa uma oportunidade única para concurseiros de todo o Brasil. Com uma ampla gama de vagas, salários atraentes e a conveniência de um único processo de inscrição, este concurso é uma chance imperdível para aqueles que buscam uma carreira no serviço público.

