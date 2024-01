1ª Lua Cheia anuncia CAOS a partir de domingo: previsões de 21 a 27 de janeiro

A primeira lua cheia de 2024 chega com um anúncio de mudanças significativas e potencial para situações desafiadoras. Entre 21 e 27 de janeiro, a influência dos astros promete trazer à tona situações inesperadas, exigindo de nós uma postura resiliente e adaptável. Neste artigo, vamos explorar as previsões astrológicas para este período, ajudando você a se preparar para o que pode vir pela frente.

Lua Cheia anuncia CAOS a partir de domingo

A partir do domingo, a conjunção de Sol com Plutão traz à tona aspectos ocultos, revelando verdades e exigindo transformações. É um momento propício para refletir sobre o que precisa ser mudado em sua vida, seja no campo pessoal ou profissional.

Com Plutão recém-ingresso em Aquário, espera-se um período de intensas mudanças sociais e coletivas. A Casa 12, relacionada ao inconsciente, também será ativada, trazendo à tona questões reprimidas. Este período pode ser marcado por revelações surpreendentes e transformações profundas.

A Lua em Leão forma um trígono com Urano, indicando um período de criatividade e inovação. Porém, é preciso cuidado com a impulsividade, pois as emoções estarão à flor da pele. Use essa energia para canalizar sua expressão criativa de forma produtiva e construtiva.

Influências de Vênus: Harmonia em Meio ao Caos

Vênus, transitando em Capricórnio, traz um toque de estabilidade e pragmatismo, especialmente no campo das relações. A partir de quinta-feira, o sextil de Vênus com Saturno e o trígono com Júpiter favorecem parcerias, tanto pessoais quanto profissionais, e podem indicar ganhos financeiros.

Esse alinhamento também é um convite para encontrar equilíbrio e harmonia em meio a potenciais crises. Aproveite este momento para fortalecer laços, buscar estabilidade emocional e financeira, e estar aberto a oportunidades de crescimento e expansão.

A semana de 21 a 27 de janeiro de 2024 promete ser um período de intensas energias astrais, com a lua cheia trazendo à tona questões importantes para reflexão e ação. Este é um momento para estar consciente de suas emoções, buscar equilíbrio e aproveitar as oportunidades de transformação. Lembre-se, cada fase astrológica traz desafios, mas também oportunidades para crescimento e desenvolvimento pessoal. Esteja aberto às mudanças e pronto para abraçar as novas possibilidades que o universo está prestes a revelar.

As previsões para cada signo

Áries

Esta semana traz energia para novos começos. É um bom momento para focar em projetos pessoais e profissionais. No entanto, cuidado com a impulsividade, especialmente em discussões.

Touro

Taurinos podem esperar uma semana de reflexão e introspecção. É um momento ideal para avaliar as finanças e o planejamento a longo prazo. Relacionamentos exigirão paciência.

Gêmeos

Geminianos encontrarão oportunidades para expansão intelectual e social. Networking será favorável. Evite, porém, se dispersar entre muitas atividades.

Câncer

Para os cancerianos, a semana é de cuidado emocional. Valorize o conforto do lar e os relacionamentos próximos. Uma boa fase para resolver questões familiares pendentes.

Leão

Leões podem esperar uma semana de alta criatividade e expressão pessoal. Aproveite para se destacar em atividades artísticas e comunicação. Cuidado com o ego nas relações.

Virgem

Virginianos devem focar na organização e saúde. É um momento propício para iniciar rotinas de exercícios ou dieta. No trabalho, detalhes farão a diferença.

Libra

Librianos terão uma semana harmoniosa em relações interpessoais. Bom período para parcerias e negociações. No amor, a comunicação será chave para a harmonia.

Escorpião

Escorpianos podem enfrentar desafios internos, mas é uma fase de transformação. Use sua intuição para guiar decisões importantes. Momentos de introspecção serão benéficos.

Sagitário

Para os sagitarianos, a semana promete aventuras e aprendizados. Uma ótima hora para explorar novos interesses e viagens. Cuidado com excessos financeiros.

Capricórnio

Capricornianos encontrarão foco e determinação para alcançar objetivos. É um bom período para planejar a carreira. A vida pessoal pode exigir mais atenção.

Aquário

Aquarianos sentirão um impulso para inovação e mudanças. Novas ideias surgirão, mas é importante filtrar o que é viável. Amigos trarão inspiração.

Peixes

Piscianos terão uma semana introspectiva, com foco em sonhos e espiritualidade. Arte e atividades criativas serão refúgios. Emoções podem estar mais sensíveis; procure equilíbrio.

