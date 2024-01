Planta da sorte para cada signo no ano do Dragão de Madeira; veja a sua

Você sabia que cada signo do horóscopo chinês tem uma planta da sorte especialmente para o ano do Dragão de Madeira? Pois é, 2024 é um ano que promete prosperidade e abundância, e ter a planta certa em casa pode ser o toque mágico que faltava para atrair boas energias. Vamos explorar qual é a planta ideal para cada signo neste ano novo chinês, que começa no dia 10 de fevereiro. Prepare-se para descobrir qual delas é a sua aliada na sorte!

A cada Ano Novo Chinês, um destes animais toma o centro do palco, trazendo consigo as qualidades e previsões associadas a ele para o ano. (Foto divulgação)

Entenda o calendário chinês

O Ano Novo Chinês, também conhecido como Festival da Primavera, é uma das celebrações mais significativas e coloridas da cultura chinesa. Diferente do calendário ocidental, que se baseia no movimento solar, o calendário chinês é lunissolar, combinando elementos lunares e solares.

O início do ano novo chinês é determinado pelo primeiro dia do primeiro mês lunar, geralmente caindo entre o final de janeiro e meados de fevereiro no calendário gregoriano. Este festival, repleto de tradições, rituais e simbolismos, é uma época de renovação, limpeza de maus espíritos e de desejar saúde e prosperidade para o ano que se inicia.

As celebrações incluem reuniões familiares, banquetes suntuosos, fogos de artifício e a famosa dança do dragão. Em algumas tradições, as pessoas usam roupas novas, principalmente vermelhas, a cor da sorte, e distribuem envelopes vermelhos contendo dinheiro, simbolizando boa sorte e fortuna.

A relação dos animais com o calendário chinês é um aspecto fascinante dessa cultura. O zodíaco chinês, conhecido como Shēngxiào, é composto por um ciclo de 12 anos, com cada ano representado por um animal e suas atribuições de personalidade. Esses animais são: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cachorro e Porco.

A lenda por trás dessa seleção conta que o Imperador de Jade convidou todos os animais para uma festa, prometendo recompensas aos que chegassem primeiro. Cada um dos doze animais que chegou primeiro teve um ano nomeado em sua homenagem, na ordem em que chegaram.

Você irá gostar: Quais são as características dos 12 signos do horóscopo chinês?

Planta da sorte para cada signo no ano do Dragão de Madeira

Rato: Nascidos em anos como 1984 e 1996, por exemplo, devem apostar na Planta de Jade para atrair fortuna e prosperidade.

Boi: Para os nascidos em anos como 1973 ou 1985, a Haworthia, uma suculenta que atrai energias positivas e boa sorte, é a escolha ideal.

Tigre: Quem nasceu em anos como 1986 ou 1998 combina com a Echeveria, que requer poucos cuidados.

Coelho: Para aqueles de 1987 ou 1999, a Jelly Bean é a planta que trará estabilidade à vida.

Dragão: Nascidos em anos como 1988 ou 2000 devem optar pela Aloe Vera para ter abundância e prosperidade.

Serpente: Para os de 1989 ou 2001, a Planta do Colar de Pérolas simboliza o amor puro e a lealdade.

Cavalo: Nascidos em anos como 1990 ou 2002, a Sempreviva é ideal para atrair energias positivas.

Cabra: Para os de 1991 ou 2003, a Planta Fantasma é uma suculenta que atrai sorte.

Macaco: Quem nasceu em anos como 1992 ou 2004 deve escolher a Moeda de Prata para atrair abundância e dinheiro.

Galo: Nascidos em 1993 ou 2005, a Orelha de Gato trará boa sorte, dinheiro e amor.

Cachorro: Para os de 1994 ou 2006, a Pedra Viva, um cacto, atrai prosperidade.

Porco: E para os nascidos em 1995 ou 2007, a Planta Bebê é a recomendada para manifestar riqueza.

O Ano do Dragão de Madeira é uma oportunidade única para realinhar as energias e buscar a prosperidade. Além de suas propriedades específicas, cada uma dessas plantas tem a capacidade de trazer uma conexão mais profunda com a natureza e o universo. Seja qual for seu signo no horóscopo chinês, há uma planta especial esperando para entrar na sua vida e trazer sorte, amor e abundância. Que este ano seja repleto de crescimento e expansão, tanto pessoal quanto espiritual!

Você irá gostar: 2024: previsões da Astrologia, Numerologia e Zodíaco chinês