Assistir a séries é uma das formas mais populares de relaxar durante os momentos de descanso, e em 2024, há uma lista de séries aguardadas com grande expectativa pelos fãs. Tanto as séries que já conquistaram nossos corações com temporadas anteriores quanto as estreias deste ano têm algo em comum: uma legião de milhões de pessoas ansiosas pelos lançamentos.

2024 com muita expectativa as 8 séries mais aguardadas | Imagem de Jade por Pixabay

1. “Sr. e Sra. Smith” (2 de Fevereiro)

A primeira da lista é uma série de comédia de espionagem americana baseada no filme de 2005 com o mesmo nome. Esta trama será protagonizada por Donald Glover e Maya Erskine, prometendo momentos de diversão e intriga para os espectadores.

2. “Avatar: O Último Mestre do Ar” (22 de Fevereiro)

A história de Aang, um jovem avatar em busca de aprimorar suas habilidades de dobra de elementos para libertar o mundo, ganhará vida em uma série live-action na Netflix. Esta é uma estreia muito aguardada, prometendo trazer a magia do mundo de “Avatar” para a tela novamente.

3. “Invencível” – Segunda Parte da Segunda Temporada

A série inspirada nos quadrinhos de “Invencível” já lançou os quatro primeiros episódios da segunda temporada, e os fãs podem esperar mais quatro episódios emocionantes ainda no início de 2024. Prepare-se para mais reviravoltas e ação.

4. “Bridgerton” – Terceira Temporada (16 de Maio e 13 de Junho)

Os fãs de romance e intrigas de época têm motivos para comemorar, pois “Bridgerton” retornará com sua terceira temporada em junho de 2024. Inspirada nos livros de Julia Quinn, esta série conquistou o coração de muitos espectadores.

5. “O Pinguim”

Um dos icônicos vilões do universo de Batman, o Pinguim, ganhará sua própria série ainda este ano. Embora a data exata de lançamento não tenha sido confirmada, o anúncio da série já é suficiente para empolgar os admiradores do Universo DC.

6. “Round 6” – 2ª Temporada

Esta série norte-coreana se tornou um grande sucesso logo após o lançamento de sua primeira temporada. O mistério e a tensão da trama conquistaram os espectadores, e uma segunda temporada está em andamento, sem previsão de lançamento, mas com altas expectativas.

7. “The Boys” – 4ª Temporada (Sem Previsão)

“The Boys,” a série que apresenta uma abordagem mais adulta aos super-heróis, continua a surpreender os fãs a cada temporada. Os segredos do universo sombrio da série são revelados aos poucos, e a quarta temporada é aguardada com ansiedade, com o Capitão Pátria e seu filho em destaque.

8. “The Umbrella Academy” – Quarta Temporada (1º de Outubro)

A série que segue as aventuras dos irmãos Hargreeves, jovens com habilidades especiais que se unem após o funeral de seu pai, está de volta em outubro de 2024. Prepare-se para mais reviravoltas e mistérios enquanto a família lida com seu destino extraordinário.

Com essas séries incríveis programadas para 2024, os fãs terão um ano repleto de entretenimento emocionante e cativante. Marque seus calendários e esteja pronto para mergulhar em mundos repletos de aventuras, comédia, drama e suspense.

