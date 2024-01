PIS/Pasep: valor atualizado para trabalhador GERA FESTA

Os trabalhadores brasileiros têm um motivo para sorrir este ano, com uma atualização inesperada e positiva no valor do PIS/Pasep. Com o recente reajuste do salário mínimo, o benefício do Programa de Integração Social (PIS)/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) passou por uma revisão significativa, atingindo o montante de R$ 1.412.

Este ajuste impacta diretamente no abono salarial, oferecendo uma grata surpresa aos trabalhadores que dependem desse complemento em seus rendimentos.

O reajuste no valor do PIS/Pasep em 2024 é uma notícia encorajadora para milhões de trabalhadores brasileiros. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

PIS/Pasep tem valor atualizado

O aumento do salário mínimo teve um efeito cascata, elevando o valor do PIS/Pasep e, por extensão, o abono salarial. Agora, os trabalhadores podem esperar um valor variando de R$ 117 a R$ 1.412, dependendo do período trabalhado ao longo do ano-base de 2022. Este desenvolvimento representa um apoio financeiro crucial em tempos econômicos desafiadores.

A atualização do salário mínimo refletiu imediatamente no valor do benefício do PIS/Pasep, estabelecendo o novo piso em R$ 1.412. Essa mudança influencia as faixas de pagamento do abono salarial, estipulando um intervalo de valores que se adequam ao novo padrão. Trata-se de uma mudança significativa, que oferece um maior poder de compra e alívio financeiro para milhões de trabalhadores em todo o país.

Os trabalhadores do setor privado, inseridos no PIS, receberão o abono salarial através da Caixa Econômica Federal. Já para os servidores públicos, associados ao Pasep, o Banco do Brasil será responsável pelo pagamento. A diferenciação entre as datas de pagamento se dá pelo mês de nascimento, no caso do PIS, e pelo último dígito do número de inscrição no Pasep, uma peculiaridade que caracteriza os critérios de pagamento entre as duas instituições financeiras.

Veja também: PIS/Pasep 2024: valor atualizado e datas reveladas; veja mais

Calendário de Pagamentos do PIS/Pasep para 2024

O pagamento unificado do PIS e do Pasep inicia em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro, estendendo-se até 15 de agosto para aqueles nascidos em novembro e dezembro. Os valores ficarão disponíveis até o dia 27 de dezembro de 2023. A unificação do calendário facilita o processo e garante que todos os beneficiários recebam seus abonos de forma eficiente e organizada.

Para ser elegível ao abono salarial, os trabalhadores devem atender a certos critérios, como estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base. Além disso, é necessário que o empregador tenha informado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

O reajuste no valor do PIS/Pasep em 2024 é uma notícia encorajadora para milhões de trabalhadores brasileiros. Representa um reconhecimento do custo de vida crescente e um esforço para apoiar financeiramente aqueles que mais precisam. Com esta atualização, espera-se uma melhoria na qualidade de vida dos beneficiários e um estímulo à economia local, pois os trabalhadores terão mais recursos para investir e consumir, impulsionando o mercado interno.

Veja também: PIS/Pasep 2024: data chegando e valor maior; 2 GRANDES NOTÍCIAS