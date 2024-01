A Receita Federal do Brasil está realizando um leilão online que oferece uma extensa variedade de produtos apreendidos. Os itens em oferta englobam desde automóveis, drones e dispositivos móveis até vestuário e acessórios de grife.

Receita Federal libera carros com preço antigo R$ 15 mil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Leilão da Receita Federal é comunicado

O leilão se divide em 74 lotes, cada um contendo um conjunto específico de mercadorias. O lote de número 15, destacando-se como o mais acessível, inclui produtos de higiene e beleza, com um lance inicial de R$ 200. Ademais, outros lotes em evidência compreendem uma bicicleta elétrica, dois smartphones, um patinete elétrico, dois iPhones e um automóvel seminovo. Os preços iniciais variam de R$ 500 a R$ 15 mil.

Por outro lado, o lote mais oneroso do leilão, de número 12, apresenta mais de 20 mil displays para dispositivos móveis e possui um valor inicial de R$ 250 mil. Entretanto, é importante ressaltar que este lote destina-se exclusivamente a pessoas jurídicas.

As propostas para participação no leilão podem ser realizadas online a partir das 8h do dia 25 de janeiro até as 21h do dia 29 do mesmo mês. A fase de classificação e ordenação das propostas tem início às 9h do dia 30, seguida pela disponibilização para lances a partir das 10h.

Leia mais: 14º salário do INSS tem novidade, mas será que empolga? Confira

Quem pode participar?

Quem está habilitado a participar do leilão da Receita Federal? Tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm a oportunidade de participar do leilão da Receita Federal, desde que atendam a critérios específicos. Para pessoas físicas, é necessário ser maior de 18 anos, possuir inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e possuir um selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

No caso de pessoas jurídicas, é essencial possuir um cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), e o representante legal da empresa ou seu procurador deve contar com um selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital.

Este leilão proporciona uma oportunidade singular para aquisição de produtos diversos com preços competitivos e está acessível a um amplo público, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pela Receita Federal.

Como arrematar itens com mais facilidade?

Arrematar itens em um leilão da Receita Federal pode ser uma oportunidade emocionante para adquirir produtos a preços vantajosos. Aqui estão algumas dicas para aumentar suas chances de sucesso:

Pesquise Antes do Leilão: Antes de participar, pesquise os lotes disponíveis e avalie os itens que mais lhe interessam. Conhecer os produtos e seus valores de mercado ajuda a tomar decisões mais informadas durante o leilão. Defina um Orçamento: Estabeleça um limite financeiro para cada lote em que deseja concorrer. Mantenha-se disciplinado e evite ultrapassar seu orçamento, mesmo que a empolgação do momento seja grande. Participe do Leilão com Antecedência: Faça seu cadastro e participe de leilões simulados ou de menor interesse antes do leilão principal. Isso o ajudará a se familiarizar com o processo e a plataforma de leilão. Esteja Pronto para a Competição: Lembre-se de que outros participantes também estão interessados nos mesmos itens. Esteja preparado para competir por meio de lances, e evite revelar seu interesse muito cedo no leilão.

Leia mais: Concurso bancário aberto com salário de R$ 20 MIL