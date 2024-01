Se você é um usuário frequente do Gmail, seja para suas atividades diárias de trabalho ou para questões pessoais, é crucial conhecer os truques que podem otimizar sua experiência na plataforma. Ninguém quer perder tempo precioso procurando e-mails perdidos, e é por isso que reunimos os melhores “hacks” do Gmail para você utilizar como um verdadeiro profissional.

Os 3 segredos do Gmail que até hoje você não conhecia | Imagem de Diedry Ferman por Pixabay

1. Agende Envios de Forma Inteligente

Vamos começar com uma funcionalidade que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica: a Programação de Envio. Quantas vezes você já desejou que um e-mail fosse enviado em um horário específico no futuro? O Gmail resolve esse problema de forma simples. Ao redigir seu e-mail, repare na pequena seta ao lado do botão “Enviar”. Clicando nela, você terá a opção de “Agendar envio”.

Aqui, você pode escolher entre horários predefinidos ou selecionar um horário personalizado. Sim, você tem o controle total sobre quando seu e-mail será enviado. Além disso, a flexibilidade permite que você edite ou cancele o agendamento antes do horário programado.

2. Utilize Modelos para Poupar Tempo

Para aqueles que frequentemente precisam enviar e-mails semelhantes, a função de Modelos é um verdadeiro salva-vidas. Durante a redação de um e-mail, clique nos três pontos no canto inferior direito e escolha a opção “Modelos”.

Aqui, você pode optar por utilizar um modelo existente ou criar um novo do zero. Personalize-o com suas informações, salve e pronto! Lembra daquele e-mail padrão que você envia todas as semanas? Com essa função, ele fica disponível com apenas um clique. Além de economizar tempo, você garante que não deixará passar nenhum detalhe importante.

3. Organize com Etiquetas

Se você gosta de manter suas mensagens organizadas, as Etiquetas são seu melhor amigo. Elas funcionam como categorias personalizadas para seus e-mails. Para criar uma etiqueta, vá até as configurações (ícone de engrenagem), clique em “Ver todas as configurações” e depois na aba “Etiquetas”.

Aqui, você pode criar etiquetas novas com nomes personalizados. Quando receber um e-mail relevante, basta selecioná-lo e associá-lo à etiqueta correspondente. Esse recurso facilita significativamente a busca por mensagens específicas, transformando você em um verdadeiro detetive do Gmail, capaz de encontrar e-mails com incrível rapidez.

Em resumo, dominar esses truques do Gmail é essencial para tornar sua experiência mais eficiente e produtiva. Use essas dicas como um especialista e aproveite ao máximo todas as funcionalidades que o Gmail tem a oferecer.

