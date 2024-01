O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está participando de um marco na história dos concursos públicos no Brasil. Trata-se do Concurso Público Nacional Unificado, que oferece um total de 895 vagas para diversas áreas profissionais. Esse concurso representa um novo modelo de seleção de servidores públicos federais, permitindo que os candidatos concorram a cargos efetivos oferecidos por diferentes órgãos através de uma única prova.

Concurso com quase 900 VAGAS para quem não tem formação é liberado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo concurso é anunciado

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou informações sobre o concurso e lançou os editais em uma cerimônia realizada em Brasília no dia 10 de janeiro. Este certame engloba um total de 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos federais. Os editais estão disponíveis na página oficial do concurso na internet, juntamente com o cronograma do processo seletivo e outras informações relevantes.

O período de inscrição para o concurso ocorrerá de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, e a data da prova está programada para 5 de maio. As vagas oferecidas pelo IBGE estão distribuídas em sete dos oito blocos temáticos. O Bloco 4 é o único que não apresenta postos de trabalho no IBGE. Cada candidato poderá se inscrever apenas para vagas de um determinado bloco, de acordo com sua trajetória acadêmica e interesse pessoal.

Para os candidatos com nível superior, o IBGE oferece vagas em diferentes especialidades nos seguintes blocos temáticos:

Bloco 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharias): 133 vagas.

Bloco 2 (Tecnologia, Dados e Informação): 122 vagas.

Bloco 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas): 29 vagas.

Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos): 4 vagas.

Bloco 6 (Setores Econômicos e Regulação): 32 vagas.

Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública): 275 vagas.

Leia mais: Concurso Caixa 2024: 4 mil vagas com salários de R$ 3,7 MIL para nível médio

Outras informações e valores

Já no Bloco 8, que se destina a candidatos de nível intermediário com ensino médio completo, foram destinadas 300 vagas, distribuídas nas cinco regiões do Brasil. Os salários variam de acordo com o cargo, com destaque para os cargos de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas, que possuem salário inicial de R$ 8.453,00. O Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas receberá R$ 10.233,67, enquanto as funções de nível médio, como Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, têm salário de R$ 4.008,24.

Os aprovados terão a oportunidade de trabalhar em diversas localidades do território nacional, e a escolha do local de trabalho será feita com base na classificação no concurso. Este concurso é de extrema importância para a reposição dos quadros do IBGE, e o novo modelo de Concurso Nacional Unificado visa identificar futuros servidores comprometidos com a administração pública e capazes de contribuir efetivamente para o futuro do instituto.

Este é um momento crucial para aqueles que buscam uma carreira no setor público, e o IBGE está oferecendo uma oportunidade única para fazer parte dessa jornada.

Leia mais: Concurso bancário aberto com salário de R$ 20 MIL