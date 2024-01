Concurso bancário aberto com salário de R$ 20 MIL

Uma oportunidade extraordinária acaba de surgir para profissionais de diversas áreas: o Banco Central do Brasil (BC) anunciou a abertura de um concurso público para o cargo de analista, com remuneração atraente de R$ 20.924,80.

Este concurso, com 100 vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva, representa uma chance única para aqueles que buscam um salto na carreira com estabilidade e excelentes benefícios. Vamos explorar mais sobre este concurso, incluindo detalhes sobre as vagas, requisitos e processo de seleção.

Para aqueles que estão se preparando para o concurso de 2024, entender a estrutura e os conteúdos exigidos no último edital é crucial. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Concurso bancário aberto: Veja Detalhes

O concurso do Banco Central oferece vagas para analistas nas áreas de economia, finanças e tecnologia da informação. As inscrições estarão abertas de 22 de janeiro a 20 de fevereiro de 2024, e podem ser realizadas através do portal da banca organizadora, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 150,00, um investimento que pode abrir portas para uma carreira promissora no setor público financeiro.

Para concorrer às vagas, é exigido diploma de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. A primeira etapa do concurso consiste em provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para ocorrer em 19 de maio de 2024. Além disso, os candidatos passarão por uma sindicância de vida pregressa e um programa de capacitação.

Este concurso do Banco Central é mais do que uma chance de emprego: é uma abertura para uma carreira sólida e gratificante no coração do sistema financeiro do país. Com um salário inicial de mais de R$ 20 mil e a possibilidade de crescimento profissional, esta é uma oportunidade imperdível para quem atende aos requisitos e está disposto a enfrentar o desafio. Se você está buscando uma mudança significativa em sua trajetória profissional, este concurso pode ser o primeiro passo rumo a uma carreira de sucesso.

O último concurso

O último concurso do Banco Central, realizado em 2013 e organizado pela banca Cebraspe, ofereceu uma estrutura bastante diversificada, diferentemente do próximo certame previsto para 2024. Naquela ocasião, foram abertas vagas tanto para os cargos de Técnico quanto para Analista, distribuídas em várias áreas de conhecimento. Para os candidatos a Analista, existiam seis áreas disponíveis, incluindo Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação, Política Econômica e Monetária, entre outras. Já para Técnico, as opções eram em Suporte Técnico-Administrativo e Segurança Institucional.

O concurso de 2013 foi dividido em duas etapas principais. A primeira etapa consistia em provas objetivas e discursivas, além de uma avaliação de títulos para o cargo de Analista. A segunda etapa era o Programa de Capacitação, de caráter eliminatório e classificatório, válido tanto para Técnico quanto para Analista. Os conhecimentos exigidos variavam amplamente, abrangendo desde Língua Portuguesa e Inglesa, Raciocínio Lógico, Direito Constitucional e Administrativo, até tópicos específicos relacionados ao Sistema Financeiro Nacional e Economia.

