Também conhecida como Lírio da Paz, essa planta requer nutrientes especiais, e há um alimento comum em sua casa que pode fornecê-los.

A Cuna de Moisés se destaca por sua elegante flor branca, que a diferencia de outras plantas. Para aproveitar ao máximo sua beleza, devemos fornecer a ela um poderoso adubo caseiro repleto de nutrientes, feito com um alimento que consumimos todas as semanas: massas.

Prenda a respiração antes de conhecer esse fertilizante MUITO BARATO para o lírio da paz | Imagem de Jing por Pixabay

O Adubo Caseiro que Fará sua Cuna de Moisés Florescer

Para fazer com que a Spathiphyllum (nome científico da Cuna de Moisés) produza as flores mais lindas de sua casa, você precisará de 300 gramas de espaguete e 1 litro de água.

Preparo e Uso

Ferva a água em uma panela e adicione o espaguete. Cozinhe em fogo baixo por 12 minutos. Retire o espaguete e reserve a água. Após esfriar, adicione 1 litro adicional de água. Regue sua Cuna de Moisés com essa solução de adubo líquido preparada com espaguete a cada 10 dias.

Quais são os Benefícios do Adubo de Massas?

O Lírio da Paz, como também é conhecido essa planta de interior, receberá nutrientes como magnésio, cálcio e ferro, que contribuirão para sua saúde e a produção de elegantes flores brancas.

Além disso, o amido das massas liberará potássio, fósforo e nitrogênio, nutrientes essenciais para o crescimento de todas as plantas de interior. O nitrogênio estimula o crescimento das folhas, o fósforo favorece a floração e o potássio fortalece as raízes.

No entanto, é importante evitar adicionar sal ou outros condimentos ou especiarias à água enquanto as massas estão cozinhando, pois isso alteraria os nutrientes do adubo e não beneficiaria sua Cuna de Moisés.

Cuidados com a Cuna de Moisés

Além de fornecer o adubo de massas, é fundamental entender os cuidados gerais necessários para manter sua Cuna de Moisés saudável e exuberante. Aqui estão algumas dicas adicionais:

Luminosidade Adequada: A Cuna de Moisés prospera em locais com luz indireta brilhante. Evite a luz solar direta, que pode queimar suas folhas sensíveis. Rega Moderada: Mantenha o solo úmido, mas evite o excesso de água. Deixe o topo do solo secar antes de regar novamente. A rega excessiva pode levar ao apodrecimento das raízes. Temperatura Adequada: Essas plantas preferem temperaturas entre 18°C e 24°C. Evite exposição a correntes de ar frio. Limpeza das Folhas: Limpe regularmente as folhas com um pano úmido para remover o acúmulo de poeira e manter a planta saudável. Reenvase Ocasional: Reenvase sua Cuna de Moisés a cada 2-3 anos para garantir que suas raízes tenham espaço adequado para crescer. Fertilização Adicional: Além do adubo de massas, você pode usar um fertilizante líquido balanceado durante a estação de crescimento (primavera e verão) a cada 4-6 semanas. Poda: Se a planta estiver ficando muito grande, você pode podar as folhas mais antigas na base para manter sua forma. Toxicidade: Tenha cuidado com animais de estimação e crianças, pois a Cuna de Moisés pode ser tóxica se ingerida. Mantenha-a fora do alcance delas.

Uma Planta com Significado

Além de sua beleza e cuidados específicos, a Cuna de Moisés também tem significados culturais e simbólicos. Ela é frequentemente associada à paz, pureza e harmonia. O nome “Lírio da Paz” reflete essa conexão com a tranquilidade.

Ter uma Cuna de Moisés em sua casa não apenas adiciona um toque de natureza e beleza, mas também pode trazer uma sensação de calma ao ambiente.

A Cuna de Moisés é uma planta de interior impressionante, conhecida por suas flores brancas elegantes. Para cuidar dela da melhor forma possível e fazer com que floresça esplendidamente, você pode usar.

