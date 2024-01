WhatsApp: ative o modo “figurinhas ativas” assim

O WhatsApp apresentou uma nova funcionalidade empolgante para os usuários de dispositivos iOS (iPhone). A partir de agora, eles têm a capacidade de criar e editar figurinhas, também conhecidas como stickers, diretamente na plataforma. A empresa anunciou essa atualização na última quinta-feira, dia 11.

Anteriormente, essa funcionalidade estava disponível apenas na versão web do WhatsApp. Agora, ela chega aos usuários que utilizam o sistema operacional iOS 17. É importante observar que a atualização pode levar alguns dias para estar disponível para todos os usuários, e ainda não há informações sobre quando ela será disponibilizada para os usuários de Android.

Como Usar o Novo Recurso do WhatsApp?

Para aproveitar esse novo recurso e criar suas próprias figurinhas no WhatsApp, siga esses passos simples:

Abra o aplicativo do WhatsApp no seu iPhone;

Na tela inicial do app, escolha uma conversa qualquer;

Clique no ícone de stickers, localizado ao lado da caixa de texto na parte inferior da tela;

Com suas figurinhas aparecendo na tela, clique no ícone “+” para criar um sticker;

Agora, selecione uma imagem da galeria do seu dispositivo para criar a figurinha;

Depois de escolher a imagem, você pode personalizá-la usando as ferramentas de recorte, adição de texto e desenhos disponíveis;

Após concluir o processo de edição, basta salvar a figurinha e enviá-la nas suas conversas.

Função Disponível para Versões Anteriores do iOS

Para os usuários de iPhones com versões de sistemas operacionais anteriores ao iOS 17, a função de criação de stickers não estará disponível. No entanto, eles ainda podem editar stickers. Para editar um sticker, basta pressionar a imagem escolhida e clicar em “editar sticker”. Todas as outras ferramentas de personalização também estarão à disposição.

O lançamento dessa nova ferramenta não apenas permite aos usuários de iOS expressarem sua criatividade nas conversas do WhatsApp, mas também deixa uma expectativa para os usuários de Android em relação ao que está por vir. É uma adição emocionante que aprimora a experiência de comunicação no WhatsApp e torna as conversas ainda mais envolventes e personalizadas.

As figurinhas no WhatsApp se tornaram uma parte essencial da comunicação online. Esses pequenos ícones gráficos, muitas vezes coloridos e engraçados, desempenham um papel significativo na forma como nos expressamos digitalmente. A importância das figurinhas reside na sua capacidade de transmitir emoções, pensamentos e sentimentos de uma maneira simples e visual.

Em um mundo onde as palavras nem sempre conseguem capturar a complexidade das nossas emoções, as figurinhas preenchem essa lacuna. Elas permitem que os usuários expressem alegria, tristeza, surpresa, amor e muitos outros sentimentos de forma instantânea e divertida. Além disso, as figurinhas também são uma maneira eficaz de quebrar o gelo em conversas e adicionar um toque de humor.

Outro aspecto importante das figurinhas é a sua capacidade de transcender barreiras linguísticas. Independentemente do idioma que você fala, as figurinhas são universalmente compreendidas. Isso torna a comunicação mais acessível e inclusiva, permitindo que pessoas de diferentes partes do mundo se entendam sem dificuldade.

Em resumo, as figurinhas no WhatsApp desempenham um papel vital na nossa comunicação digital, tornando-a mais rica, emocionante e eficaz. Elas não são apenas imagens engraçadas, mas uma forma poderosa de expressar o que sentimos e facilitar a conexão entre as pessoas.

