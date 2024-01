Pente-fino do Bolsa Família resulta em 8,4 milhões de bloqueados

O Bolsa Família, programa brasileiro de transferência de renda, passou por um processo de averiguação rigoroso em 2023. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou o bloqueio do benefício para 8,4 milhões de famílias.

A razão para esses bloqueios foi a identificação de inconsistências nos cadastros dos beneficiários. Este processo de pente-fino visou garantir a correta distribuição dos recursos do programa, que é vital para muitos brasileiros.

Milhões de famílias são bloqueadas do Bolsa Família

Durante a checagem das informações, cerca de 3,7 milhões de pagamentos foram cancelados definitivamente. Os casos de bloqueio envolveram famílias com dados inconsistentes, seja em termos de renda ou na composição familiar. Entre os afetados, estavam também os beneficiários que não haviam atualizado seus dados por mais de dois anos. O objetivo do governo com essas medidas é corrigir distorções no Cadastro Único (CadÚnico), que é a porta de entrada para uma variedade de programas sociais, incluindo o Bolsa Família.

Os bloqueios variaram significativamente entre as regiões e estados do Brasil. O Nordeste liderou em número de bloqueios, seguido pelo Sudeste. São Paulo, especificamente, registrou o maior número de suspensões.

Esses dados, obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo portal Metrópoles, revelam o impacto regional das medidas tomadas pelo governo. Atualmente, aproximadamente 21 milhões de famílias são beneficiadas pelo Bolsa Família, com uma concentração significativa de beneficiários no Nordeste e no Sudeste.

Além da questão dos bloqueios, o programa Bolsa Família está passando por uma fase de reestruturação. Esta fase faz parte de uma série de ações do governo Lula, que argumenta que o programa foi modificado e prejudicado nos últimos anos. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, a Controladoria-Geral da União (CGU) identificou várias irregularidades na administração do Auxílio Brasil e problemas no Cadastro Único.

Novos processos de averiguação

O início de 2023 marcou o começo de um processo de averiguação focado em famílias com dados inconsistentes. Essas verificações são procedimentos padrão, mas foram interrompidas pelo governo anterior. O relatório da CGU destacou um aumento considerável no número de famílias unipessoais, evidenciando mudanças significativas no perfil dos beneficiários do Bolsa Família.

Caroline Paranayba, diretora do Departamento de Benefícios do MDS, enfatizou que muitas vezes as inconsistências nos cadastros não são intencionais. Ela atribuiu esses erros a uma compreensão equivocada das regras, agravada pelo contexto do Auxílio Emergencial, onde os cadastros individuais eram permitidos. Esse mal-entendido levou muitos a acreditar que o Bolsa Família também funcionava com base em benefícios individuais.

Essas ações do governo são essenciais para garantir que o Bolsa Família atenda de forma justa e eficaz às famílias que realmente necessitam do suporte financeiro que ele oferece. A reestruturação do programa e a correção de inconsistências nos cadastros são passos importantes para manter a integridade e a eficácia deste programa vital de assistência social no Brasil.

