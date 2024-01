Nova raça de cachorro tem o sorriso mais contagiante de todos

No fascinante mundo canino, uma nova estrela está surgindo com um sorriso encantador e um espírito valente. No dia 3 de janeiro, o American Kennel Club anunciou o reconhecimento da raça Lancashire Heeler, permitindo que esses adoráveis cãezinhos participem de exposições caninas e conquistem nossos corações. Neste artigo, vamos conhecer essa raça peculiar, suas características únicas e como eles se destacam em atividades caninas.

Nova raça de cachorro: O Cachorro Sorridente

Esse pequeno e enérgico cão pastor, chamado de Lancashire Heeler, conquista com seu “sorriso”. Com corpo alongado e pelagem curta, lembrando um corgi em miniatura, eles medem cerca de 30 centímetros de altura nos ombros e podem pesar até 7,7 quilogramas. Sua pelagem frequentemente exibe tons de preto e marrom, o que contribui para seu visual charmoso.

Originalmente, esses cães desempenhavam papéis importantes nas fazendas, ajudando a conduzir o gado e a afastar ratos. Com o tempo, eles evoluíram e hoje em dia são conhecidos por sua versatilidade. Patricia Blankenship, uma criadora experiente de Lancashire Heelers, os descreve como “cachorrinhos valentes e muito inteligentes”. A raça é conhecida por sua alegria e carinho com os donos, frequentemente expressos com um adorável “sorriso”.

Versatilidade em Ação

Lancashire Heelers são “extremamente versáteis” e participam de uma variedade de atividades caninas, desde trabalhos olfativos até concursos de mergulho em docas. Sheryl Bradbury, presidente do United States Lancashire Heeler Club, destaca a importância de que esses cães tenham um propósito, seja por meio de esportes caninos organizados ou simplesmente acompanhando seus donos em passeios e brincadeiras. A socialização também é fundamental para eles, pois isso os ajuda a se relacionar com diferentes pessoas e outros cães.

Embora agora sejam reconhecidos e amados, os Lancashire Heelers enfrentaram tempos difíceis em sua terra natal, a Grã-Bretanha. Lá, são considerados uma “raça autóctone vulnerável” em perigo de extinção. Nos últimos anos, apenas cerca de 121 Lancashire Heelers foram registrados anualmente pelo Kennel Club britânico, e o American Kennel Club estima que existam apenas cerca de cinco mil exemplares em todo o mundo.

O Lancashire Heeler, com seu sorriso cativante e personalidade versátil, é uma adição encantadora ao mundo das raças de cães. Seu reconhecimento pelo American Kennel Club marca um novo capítulo em sua história, e podemos esperar ver mais desses cães valentes e alegres em exposições e competições caninas nos Estados Unidos. Se você está em busca de um companheiro carinhoso e enérgico, o Lancashire Heeler pode ser a escolha perfeita para você.

Como surge uma nova raça?

A criação de uma nova raça de cachorro é um processo meticuloso e cuidadosamente planejado, geralmente conduzido por criadores apaixonados e experientes. Tudo começa com a identificação de características específicas que os criadores desejam perpetuar em uma nova linhagem.

Essas características podem incluir aparência física, temperamento, habilidades de trabalho ou qualquer outra qualidade desejada. Em seguida, os criadores selecionam cuidadosamente dois cães que possuam essas características desejadas e os acasalam de forma controlada.

O processo de criação envolve várias gerações de cruzamentos seletivos, onde os descendentes que melhor representam as características desejadas são escolhidos como futuros reprodutores. À medida que as gerações avançam, os traços desejados se tornam mais consistentes e previsíveis na nova raça. Além disso, os criadores devem registrar e documentar cuidadosamente todos os cruzamentos e características dos cães ao longo do processo.

Após anos de trabalho dedicado, quando os criadores acreditam que a nova raça atingiu um padrão consistente, eles podem buscar o reconhecimento oficial por órgãos de registro de raças, como o American Kennel Club, para que a nova raça possa ser reconhecida e desfrutar do status de raça oficial.

