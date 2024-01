Os 3 signos que dirão adeus a um relacionamento abusivo em 2024

Esta semana, sob a influência astrológica de Capricórnio, três signos do zodíaco estão prontos para tomar decisões significativas em suas vidas amorosas. A presença de Capricórnio traz uma energia que impulsiona a firmeza e a clareza, levando Libra, Capricórnio e Peixes a encerrar ciclos em suas relações amorosas que já não mais contribuem para seus crescimentos pessoais.

Libra: saindo de indecisões em busca de liberdade

Libra enfrenta o fim de um período marcado por incertezas. Com a influência de Mercúrio em Capricórnio, os librianos encontram a coragem para libertar-se de relacionamentos desgastantes. Esta decisão é fortalecida pela energia de Júpiter, trazendo a certeza de que não haverá arrependimentos.

A energia de Marte, em harmonia com Júpiter, prepara os librianos para uma despedida necessária. Este é um momento de libertação e descoberta pessoal para Libra, deixando para trás o peso da culpa e da hesitação.

Capricórnio: buscando novas conquistas

Os capricornianos, conhecidos por sua seriedade e determinação, estão prontos para encerrar relacionamentos que não mais os satisfazem. A concentração de energia em seu signo, ativada por Marte, Plutão e Júpiter, sinaliza o fim iminente de um vínculo amoroso infeliz.

A Lua Nova de 11 de janeiro foi um marco decisivo para Capricórnio. Com determinação e visão clara, Capricórnio escolhe se afastar do sofrimento, buscando um futuro mais gratificante e pleno.

Peixes: em busca de uma nova vida

Peixes, sob a influência da Lua e Netuno, ganha uma clareza surpreendente sobre seu relacionamento atual. Com o apoio de Saturno, os piscianos reafirmam seu direito de trilhar seu próprio caminho.

A Lua em Aquário, no dia 13 de janeiro, proporcionou uma visão de um futuro livre das amarras do relacionamento presente. Para Peixes, é o momento de se libertar do controle e da submissão, abrindo espaço para um novo começo.

Os signos e relacionamentos

Nesta semana, decisões astrológicas importantes estão sendo tomadas por Libra, Capricórnio e Peixes. As energias planetárias atuais favorecem esses signos, dando-lhes a força para encerrar relacionamentos que não mais servem ao seu crescimento e felicidade.

Estas decisões astrológicas marcam o início de uma nova fase de autoconhecimento e realizações pessoais. Libra, Capricórnio e Peixes estão prontos para avançar em suas jornadas, equipados com uma nova visão e determinação para construir um futuro mais promissor.