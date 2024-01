Surpresa na lista! Divulgadas as melhores cervejas do Brasil em 2023

Seja no Brasil ou fora dele, produtos nacionais se destacam no mercado. Muitos, inclusive, reúnem colecionam prêmios conquistados em competições importantes — e globais — para o setor. Abaixo, você confere algumas das melhores cervejas brasileiras. Conheça.

As melhores cervejas do Brasil em 2023

Colombina Cold Brew Lager: A Melhor do Brasil

Produzida pela Cervejaria Colombina, de Aparecida de Goiânia, em Goiás, a Colombina Cold Brew Lager foi eleita a melhor cerveja do Brasil pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), superando 1.124 rótulos concorrentes.

Em entrevista à Globo Rural, Patrícia Mercês, sócia-fundadora e diretora-executiva da empresa, explicou que a cerveja se destaca por ser leve e com um aroma marcante de café, representando o compromisso da família em elevar o regionalismo do Centro-Oeste.

Colorado Aipi Lager: O Sabor da Acerola

A cerveja Colorado Aipi Lager, produzida em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, conquistou o primeiro lugar entre as 128 opções brasileiras na 12ª edição do Brussels Beer Challenge, na Bélgica, onde também recebeu quatro medalhas. O toque especial desta cerveja está na acerola, um dos ingredientes que a tornam leve e refrescante.

Ashby Britsh Strong Ale: A Melhor do Mundo na Categoria Bitter

Em Londres, Inglaterra, durante o World Beer Awards, a cerveja Ashby Britsh Strong Ale, fabricada em Amparo, interior de São Paulo, foi consagrada como a melhor do mundo na categoria Bitter, com graduação alcoólica superior a 5,5%. A Ashby British Strong Ale é conhecida por seus quatro tipos de malte e pelos lúpulos aromáticos que conferem notas de amêndoa e frutas amarelas.

Tannat Grape Ale: A Complexa e Selvagem

A Tannat Grape Ale, da cervejaria Alem Bier, localizada em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, foi a vencedora do Concurso Nacional da Cerveja 2023, realizado em Blumenau. Essa cerveja única é fermentada com uvas tintas Tannat da Serra Gaúcha, possui adição da levedura Brettanomyces bruxellensis e maturação de 26 meses. A Tannat Grape Ale é reconhecida por sua complexidade e caráter selvagem.

Saison Pitaya: Uma Experiência Frutada

A Saison Pitaya da Água do Monge conquistou o primeiro lugar na 10ª edição do Concurso Cervezas de América 2023, no Chile, na categoria estilo Saison, caracterizada por cervejas de produções sazonais, da América Latina. Esta cerveja apresenta um toque frutado da pitaya, sendo uma excelente escolha para harmonizar com sashimi, queijo brie, tender, coxas de frango, panetone ou mousse de chocolate branco.

Blauer Berg Porter: Notas de Café e Chocolate

Apesar de ter ficado em segundo lugar no Concurso Nacional da Cerveja, a Blauer Berg Porter, fabricada em Timbó, cidade de Santa Catarina, também se destacou no evento. Esta cerveja escura oferece notas de café e chocolate, proporcionando uma experiência única aos apreciadores.

Brut: A Elegância do Champagne na Cerveja

A cerveja Brut, da cervejaria mineira Wäls, recebeu destaque na categoria Speciality Beer, para cervejas especiais, do World Beer Awards. Ela é elaborada seguindo o tradicional método champenoise e produzida com leveduras de champagne, resultando em uma cerveja dourada com aromas que lembram vinho branco e notas cítricas.

IPA Zero: Uma Cerveja Leve e Saudável

A cerveja IPA Zero, de Campinas, São Paulo, foi reconhecida como a melhor cerveja sem álcool ou de baixa graduação alcoólica do mundo no World Beer Awards. Com um teor inferior a 0,4% de álcool devido ao processo de fermentação especial, esta cerveja possui apenas 46 calorias e apresenta um aroma cítrico dos lúpulos americanos, sendo uma opção saudável e saborosa.

Sour de Caju: Acidez e Refrescância da Bahia

Fabricada pela Proa Cervejaria, a Sour de Caju da Bahia foi premiada no World Beer Awards como a melhor cerveja na categoria Flavoured Wild & Sour Beer, conhecida por seus sabores ácidos e frutados. Além da acidez como característica principal, esta cerveja é refrescante e elaborada com ingredientes do Nordeste, proporcionando uma experiência única.

Sour com Morango: O Destaque das Frutas Tropicais

Outra premiada no World Beer Awards, a cerveja Sour com Morango ficou em primeiro lugar na categoria Catharina Sour, que reúne os destaques produzidos com frutas tropicais. Esta cerveja é ideal para servir em coquetéis, entradas de refeições ou para acompanhar pratos mais gordurosos, graças à sua acidez equilibrada e leveza.

Estas são algumas das melhores cervejas brasileiras de 2023, que conquistaram prêmios em competições nacionais e internacionais. Se você é um apreciador de cerveja, não deixe de experimentar essas incríveis criações da cena cervejeira brasileira.

