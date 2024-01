O WhatsApp se consolidou como a principal plataforma de mensagens do mundo. Nesta era digital, ele se tornou essencial para a comunicação diária. Seja para manter contato com familiares ou amigos, o WhatsApp facilita a conexão instantânea. Uma questão recorrente entre os usuários é como saber se alguém está online. Especialmente desafiador se o contato em questão bloqueou você.

Infelizmente, o WhatsApp não oferece um recurso direto para verificar o status online. Essa limitação gera curiosidade e, às vezes, frustração entre os usuários. Eles buscam informações em tempo real sobre a atividade de contatos. Contudo, existem métodos alternativos para obter essa informação.

Diferentemente de outras plataformas de mensagens, o WhatsApp não exibe um indicador de status online visível. Para muitos, essa ausência é um ponto negativo. Porém, com estratégias e ferramentas certas, é possível obter essa informação. Vamos explorar como você pode descobrir se alguém está online no WhatsApp.

Descubra se o contato está online no WhatsApp mesmo se ele tentar esconder | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como saber se o contato está online?

Existem alguns métodos nativos e alternativos para saber se o contato está online. Em sua grande maioria, não é possível ter certeza; exceto se o mesmo permitir esta visualização. Ademais, fique atento quanto aos métodos disponíveis.

Verificação Direta do Status Online

Acesse o WhatsApp e abra a aba de Chats.

Escolha o chat da pessoa desejada.

Verifique o status abaixo do nome no chat.

“Online” indica atividade atual no aplicativo.

“Visto pela última vez [data/hora]” mostra o último acesso. Importante: esse método pode falhar se a pessoa ocultou seu status ou bloqueou você.

Análise de Mensagens Excluídas

Preste atenção às mensagens excluídas no chat.

Se a pessoa está lendo e excluindo mensagens, pode indicar que está online.

Essa técnica revela atividade recente no aplicativo.

Interação com o Chat

Ao abrir um chat, uma notificação é enviada ao contato.

Se a pessoa estiver ativa, pode responder rapidamente.

Atividades como digitar ou gravar áudio indicam que está online.

Observação do Status

Interaja com o status do contato.

Aguarde por uma visualização ou resposta ao seu status.

Se o contato visualizar ou responder, provavelmente está online.

Leia mais: Japoneses usam 7 truques para deixar a casa sempre limpa e organizada

Como saber se fui bloqueado?

Se você suspeita que foi bloqueado por alguém no WhatsApp, há certos sinais a observar. A incapacidade de ver atualizações de status, mudanças na foto de perfil ou outras informações do perfil é um forte indicativo. Esses elementos, normalmente visíveis, tornam-se inacessíveis em caso de bloqueio. A seguir, detalhamos como identificar esses sinais:

Atualizações de Status Ocultas

Verifique se consegue visualizar as atualizações de status da pessoa.

A ausência de novas atualizações pode ser um sinal de bloqueio.

Mudanças na Foto de Perfil:

Observe a foto de perfil do contato

Se a foto não mudar por um período prolongado, pode indicar um bloqueio.

Normalmente, alterações na foto são visíveis para todos os contatos.

Informações do Perfil Inacessíveis:

Tente acessar outras informações do perfil, como a descrição

A falta de visibilidade dessas informações sugere que você foi bloqueado.

A inacessibilidade dessas informações é um claro sinal de que você pode ter sido bloqueado no WhatsApp. É importante respeitar a privacidade e as decisões dos usuários, reconhecendo que o bloqueio é um direito pessoal dentro do aplicativo.

Se você se deparar com esses sinais, considere a possibilidade de comunicação alternativa ou respeite a escolha de distanciamento do outro usuário.

Leia mais: Não existe só WhatsApp! Descubra outros apps de mensagem