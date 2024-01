Imposto de Renda 2024: os prazos estão disponíveis; programe-se

A Receita Federal do Brasil anunciou recentemente o calendário para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do ano-base 2023. Essa informação é crucial para milhões de brasileiros que precisam cumprir com suas obrigações fiscais anualmente. Este ano, os contribuintes terão um prazo estendido, uma prática que começou em 2020 e agora se torna permanente.

Prazo será estendido novamente

Os contribuintes terão de 15 de março até 31 de maio para enviar suas declarações. Esse prazo de dois meses e meio oferece um tempo adicional para que as pessoas organizem suas finanças e documentos necessários. A extensão do prazo visa minimizar os riscos de atraso nas declarações e, consequentemente, a imposição de multas.

A extensão do prazo inicialmente foi uma resposta à pandemia de Covid-19 em 2020. Ela foi introduzida para aliviar as pressões financeiras e logísticas enfrentadas pelos contribuintes durante a crise de saúde global.

Em 2022, ao anunciar o prazo para a DIRPF de 2023, a Receita Federal confirmou que essa extensão se tornaria uma prática padrão. Assim, a mudança reflete uma adaptação às necessidades dos contribuintes.

Em uma mudança significativa na política fiscal do Brasil, a faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoa física será expandida este ano. A nova faixa de isenção passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.112,00. Essa alteração, a primeira desde 2015, resultará em um número expressivo de contribuintes isentos do tributo.

Nova faixa de isenção

A expansão da faixa de isenção é uma notícia bem-vinda para muitos brasileiros. Com essa mudança, estima-se que cerca de 13,7 milhões de contribuintes pessoas físicas não precisarão mais pagar o Imposto de Renda.

Adicionalmente, há uma novidade para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640). Para esses contribuintes, será concedido um desconto automático de R$ 528. Esse desconto será aplicado diretamente na faixa de isenção, beneficiando um grupo significativo da população.

Essas modificações não afetam apenas aqueles com rendimentos mais baixos. Mesmo os contribuintes com rendimentos superiores a dois salários mínimos sentirão o impacto. O imposto agora incidirá apenas sobre os valores que excedem as faixas isentas ou com tributação reduzida. Isso significa que uma parcela maior da renda desses contribuintes.

Futuras isenções e tipos de declaração

Promessa de Campanha e Expectativas Futuras: A alteração na faixa de isenção do Imposto de Renda segue uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com essa mudança, há uma expectativa de que a faixa de isenção alcance R$ 5 mil até o final de seu terceiro mandato, em 2026. Esta expectativa reflete uma abordagem mais progressiva da política tributária, visando aliviar a carga fiscal sobre a classe trabalhadora e os contribuintes de baixa renda.

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda vem ganhando popularidade entre os contribuintes brasileiros. Essa abordagem inovadora simplifica consideravelmente o processo de declaração, trazendo uma série de vantagens e facilidades para os usuários.

Como Funciona a Declaração Pré-Preenchida

Automação e Eficiência: Na declaração pré-preenchida, diversos campos já vêm preenchidos automaticamente. Isso inclui informações sobre rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais. Esses dados são importados da declaração do ano anterior, do carnê-leão e de declarações fornecidas por terceiros, como fontes pagadoras, imobiliárias e serviços médicos. Essa automatização remove uma grande parte do trabalho manual e do risco de erros na hora de preencher a declaração.

Benefícios da Opção pela Pré-Preenchida

Prioridade na Restituição: Um benefício significativo para aqueles que optam pela declaração pré-preenchida é a prioridade no recebimento da restituição. Isso torna o processo não apenas mais simples, mas também mais rápido e eficiente, beneficiando aqueles que estão em dia com suas obrigações fiscais.

A opção pela declaração pré-preenchida do Imposto de Renda é um avanço significativo na facilitação do cumprimento das obrigações fiscais. Com a automatização de parte do processo, os contribuintes economizam tempo e reduzem as chances de erro, ao mesmo tempo em que se beneficiam com a agilidade no processo de restituição.

A necessidade de uma conta gov.br de nível prata ou ouro assegura a segurança e a integridade do processo, tornando a declaração pré-preenchida uma escolha inteligente para os contribuintes modernos.