Seu CPF na lista da NOVA CONVOCAÇÃO do Bolsa Família 2024?

O Bolsa Família, um programa fundamental reativado pelo Governo Federal no início do ano passado, desempenha um papel vital no suporte a mais de 21 milhões de famílias brasileiras. Recentemente, uma nova onda de convocações tem sido direcionada aos beneficiários do programa. Eles são instruídos a visitar unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para uma importante atualização cadastral.

Bolsa Família anuncia novo pente fino

Essas convocações são parte de um esforço meticuloso do Governo Federal. O objetivo é revisar a lista de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Esse processo é essencial para combater fraudes e assegurar que o auxílio alcance quem realmente necessita. A atualização periódica no CadÚnico é um requisito para a manutenção do benefício.

Estes são os passos e documentos necessário para atualização cadastral

Presença Obrigatória do Responsável Familiar: O representante da família deve realizar a atualização pessoalmente.

Documentação Necessária: Compareça ao CRAS com identificação com foto, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, e certidões de nascimento e casamento.

Regularidade Anual ou Conforme Necessidade: A atualização deve ser feita anualmente ou sempre que houver mudança nas informações cadastrais.

Manutenção do Benefício: A atualização é crucial para a continuidade do pagamento mínimo de R$ 600.

Suspensão por CPF Irregular: Em 2024, benefícios foram suspensos para famílias com membros com CPFs irregulares.

Parte do Processo de Fiscalização: Essa ação integra a varredura entre os beneficiários.

Resolução de Pendências com a Receita Federal: Para retomar o pagamento, é necessário regularizar a situação do CPF.

Cruzamento de Dados: A partir deste ano, os dados da Receita Federal serão comparados com as informações do CadÚnico para prevenir fraudes.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

Além de entender as razões por trás das convocações, é importante conhecer o cronograma de pagamentos do programa para janeiro. Os depósitos seguem a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário:

NIS final 1 : Pagamento efetuado em 18 de janeiro.



: Pagamento efetuado em 18 de janeiro. NIS final 2 : Pagamento efetuado em 19 de janeiro.



: Pagamento efetuado em 19 de janeiro. NIS final 3 : Pagamento efetuado em 22 de janeiro.



: Pagamento efetuado em 22 de janeiro. NIS final 4 : Pagamento efetuado em 23 de janeiro.



: Pagamento efetuado em 23 de janeiro. NIS final 5 : Pagamento efetuado em 24 de janeiro.



: Pagamento efetuado em 24 de janeiro. NIS final 6 : Pagamento efetuado em 25 de janeiro.



: Pagamento efetuado em 25 de janeiro. NIS final 7 : Pagamento efetuado em 26 de janeiro.



: Pagamento efetuado em 26 de janeiro. NIS final 8 : Pagamento efetuado em 29 de janeiro.



: Pagamento efetuado em 29 de janeiro. NIS final 9 : Pagamento efetuado em 30 de janeiro.



: Pagamento efetuado em 30 de janeiro. NIS final 0: Pagamento efetuado em 31 de janeiro.

A atualização cadastral no Bolsa Família é mais do que uma formalidade burocrática. Ela é fundamental para a integridade e eficácia do programa. Ao garantir que os recursos sejam alocados corretamente, o Governo Federal assegura apoio às famílias que mais precisam. Portanto, é crucial que os beneficiários atendam a essas convocações e mantenham seus dados atualizados.

