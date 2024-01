Raro acidente com balão de ar quente tira a vida de 4 pessoas

Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida no domingo na queda de um balão de ar quente no Arizona, nos EUA.

O trágico incidente aconteceu aproximadamente às 7h50 em uma área deserta em Eloy, uma pequena cidade com uma população de pouco mais de 15.000 habitantes e cerca de 65 milhas a noroeste de Phoenix.

O trágico incidente aconteceu aproximadamente às 7h50 em uma área deserta em Eloy, uma pequena cidade a cerca de 65 milhas a noroeste de Phoenix

O que aconteceu com o balão?

A causa do acidente não foi imediatamente conhecida. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração Federal de Aviação lideraram a investigação.

Uma das vítimas foi identificada pela família como Katie Bartrom, de 28 anos. Sua mãe disse à ABC 15 que Bartrom era uma enfermeira registrada em Indiana que gostava de paraquedismo e aventura.

As identidades das outras vítimas estavam sendo ocultadas enquanto se aguardava a notificação de seus familiares. Não ficou imediatamente claro se ou como as vítimas se conheciam.

O prefeito de Eloy, Micah Powell, disse que 13 pessoas estavam a bordo do balão. Oito paraquedistas, que saltaram antes do acidente, quatro passageiros e um piloto, estavam inicialmente juntos.

O prefeito disse ao New York Times que uma testemunha viu os momentos finais que antecederam a queda do balão e disse que ele estava vazio e caindo direto.

Falha

O chefe do Departamento de Polícia de Eloy, Byron Gwaltney, disse que ocorreu algum tipo de falha catastrófica, segundo o NY Times.

“O Departamento de Polícia de Eloy confirma com pesar que há quatro indivíduos falecidos e uma pessoa em estado crítico como resultado deste incidente”, afirmou o departamento em comunicado.

“Mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis. Agradecemos à comunidade por seu apoio e compreensão enquanto navegamos neste trágico evento.”

Eloy é o lar de dois fabricantes de pára-quedas: Firebird USA e Sun Path Products, bem como da maior zona de lançamento de paraquedismo do mundo, Skydive Arizona, localizada a cerca de oito quilômetros do local da queda do balão.

Um funcionário que atendeu o telefone se recusou a comentar no final da tarde de domingo.

Incidente ocorre em cidade conhecida por atividades de paraquedismo

Eloy é conhecida como a “capital mundial do paraquedismo”. A cidade abriga a maior zona de lançamento de paraquedismo do mundo, Skydive Arizona, que recebe mais de 300.000 saltos por ano.

O acidente deste domingo é o primeiro acidente fatal envolvendo um balão de ar quente em Eloy desde 2011, quando cinco pessoas morreram.

Acidentes de balão de ar quente são raros, mas podem ser fatais

Acidentes de balão de ar quente são raros, mas podem ser fatais. De acordo com o National Transportation Safety Board, houve apenas 14 acidentes fatais envolvendo balões de ar quente nos Estados Unidos nos últimos 20 anos.

As causas desses acidentes variam, mas podem incluir falhas mecânicas, condições climáticas adversas e erros humanos.

Autoridades investigam causa do acidente

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração Federal de Aviação estão investigando a causa do acidente em Eloy.

As autoridades ainda não divulgaram nenhuma informação sobre as possíveis causas do acidente.

Informações: NY Post.