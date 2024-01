Tenente em atividade da Força Aérea vence Miss América 2024 de forma inédita

Madison Marsh, uma segunda-tenente da Força Aérea dos Estados Unidos, fez história na noite de domingo ao ser coroada Miss América de 2024.

A jovem de 22 anos, natural do Arkansas, é a primeira oficial em serviço ativo a vencer o concurso. Ela também é a primeira mulher a representar o Colorado na competição desde 2014.

Primeira Miss oficial das forças amareicana

Marsh derrotou 50 outras concorrentes para ganhar o título. Ela se formou na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos no ano passado e atualmente está cursando um estágio de pós-graduação na Harvard Medical School.

“É uma experiência incrível reunir os dois lados das partes favoritas da minha vida e, espero, fazer a diferença para que os outros percebam que você não precisa se limitar”, disse Marsh anteriormente sobre competir em concursos e treinar com a força Aérea. As informações são do jornal americano New York Post.

Duros desafios da vida

Marsh falou sobre sua mãe, que morreu de câncer no pâncreas em 2018, durante sua entrevista de apresentação. Ela disse que a morte de sua mãe a motivou a fundar a Fundação Whitney Marsh para arrecadar dinheiro para pesquisas sobre o câncer.

Marsh também falou sobre sua paixão pela aviação. Ela recebeu sua licença de piloto aos 16 anos e espera se tornar piloto de caça da Força Aérea.

“Meu sonho é ser uma piloto de caça da Força Aérea”, disse Marsh. “Eu quero defender meu país e inspirar outras mulheres a seguir seus sonhos.”

A vitória de Marsh como miss foi recebida com entusiasmo por líderes militares e políticos.

“Parabéns ao nosso #Airman, 2º Ten Madison Marsh, também conhecido como Miss Colorado – que acaba de ser coroado @MissAmerica 2024”, postou a Força Aérea dos EUA no Twitter. “Ela é uma inspiração para todos nós.”

“Madison, a [cidade de Colorado Springs] deseja a você muito sucesso”, postou o prefeito da cidade, John Suthers, no Twitter. “Você inspirou inúmeras garotas a sonhar grande e alcançar as estrelas.”

Marsh é uma inspiração para mulheres de todo o mundo. Ela mostrou que é possível ter sucesso na carreira militar e na moda. Ela é um exemplo de que as mulheres podem alcançar qualquer coisa que se propuserem.

