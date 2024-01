Inscrições abertas para o seguro-desemprego 2024: como pedir?

O seguro-desemprego é uma rede de proteção vital para os trabalhadores brasileiros, oferecendo suporte financeiro em momentos de transição de carreira. Com as inscrições para 2024 agora abertas, é essencial entender o processo de solicitação para garantir que você receba o suporte necessário, caso se encontre em uma situação de desemprego involuntário.

O Que É o Seguro-Desemprego?

O seguro-desemprego, um dos benefícios trabalhistas mais significativos no Brasil, é destinado a contribuintes do INSS que são demitidos sem justa causa. Administrado pelo Ministério da Economia e custeado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o benefício é pago pela Caixa Econômica Federal. Com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.412, o valor do seguro-desemprego também sofreu alterações, refletindo essa atualização.

O valor do seguro-desemprego é calculado com base na média salarial dos últimos três meses antes da dispensa. Existem três faixas de salário médio para calcular o benefício. Para salários de até R$ 1.968,36, multiplica-se o salário médio por 0,8. Para valores entre R$ 1.968,37 e R$ 3.280,93, o que exceder R$ 1.968,36 é multiplicado por 0,5 e somado a R$ 1.574,69. Acima de R$ 3.280,93, o valor é fixo em R$ 2.230,97.

Como mencionado, este benefício é destinado aos trabalhadores formais que foram dispensados sem justa causa, incluindo dispensas indiretas. É crucial que o solicitante não possua outra fonte de renda para a manutenção pessoal ou da família e não esteja recebendo benefícios previdenciários de prestação continuada, exceto auxílio-acidente e pensão por morte. Além disso, o tempo de trabalho com carteira assinada influencia diretamente na concessão do benefício: é necessário ter trabalhado ao menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de demissão para a primeira solicitação, 9 meses para a segunda, e 6 meses para as demais.

Como Solicitar o Seguro-Desemprego?

Fazer a inscrição para o seguro-desemprego nunca foi tão fácil. Você pode realizar todo o processo online, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Este processo é simples e pode ser feito no conforto da sua casa. Primeiramente, é necessário ter em mãos documentos como CPF, carteira de trabalho, e o requerimento do seguro-desemprego fornecido pelo empregador.

Passo a Passo para a Inscrição Online:

Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no seu celular. Faça login ou crie uma conta no portal gov.br. Na aba de benefícios, selecione a opção para solicitar o seguro-desemprego. Informe o número do requerimento fornecido pela empresa e siga os passos indicados no aplicativo.

Ao finalizar o processo, o próprio aplicativo informará se o seguro-desemprego foi concedido. Além disso, você poderá consultar o valor do benefício, as datas de liberação e a quantidade de parcelas a receber. Vale ressaltar que o pagamento do seguro-desemprego é liberado 20 dias após a solicitação no sistema do governo.

