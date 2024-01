Famílias de jovens de até 17 anos podem receber R$ 9.400 ou mais

Nos últimos anos, programas de assistência social têm se tornado essenciais para muitas famílias brasileiras. E a boa notícia é que famílias com jovens de até 17 anos podem ter acesso a um auxílio financeiro significativo, que pode chegar a R$ 9.400 ou até mais, dependendo das circunstâncias. Neste artigo, vamos explicar como isso é possível e como as famílias podem aproveitar esses benefícios para melhorar sua qualidade de vida.

Os programas de assistência social desempenham um papel crucial no suporte às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br)

Famílias de jovens podem receber R$ 9.400 ou mais

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo federal que oferece assistência financeira para famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente, o valor médio do Bolsa Família é de R$ 600 por mês, o que resulta em R$ 7.200 ao longo de um ano. Essa quantia é destinada a garantir que as famílias tenham condições básicas de sustento, como alimentação e educação para seus filhos.

Além do Bolsa Família, outro programa que contribui para o aumento da renda das famílias é o Auxílio Esporte Escolar. Este programa visa apoiar a prática esportiva de jovens de 12 a 17 anos, proporcionando uma renda extra às famílias que se enquadram nos critérios de elegibilidade. Em média, o Auxílio Esporte Escolar paga R$ 2.200 ao ano por beneficiário.

Veja também: Inscrições abertas para o seguro-desemprego 2024: como pedir?

Vale Gás e Outros Benefícios

Vale ressaltar que as famílias também podem ter acesso a outros benefícios, como o Vale Gás, que visa auxiliar com os custos do gás de cozinha, e outros programas sociais. Além disso, o valor do Bolsa Família pode variar de acordo com a composição familiar, número de filhos e renda per capita. Portanto, é importante que as famílias verifiquem seu enquadramento e aproveitem ao máximo os recursos disponíveis.

Quem Pode Receber Esses Benefícios?

Para receber o Bolsa Família, as famílias precisam atender a alguns requisitos estabelecidos pelo governo federal. Esses requisitos incluem ter uma renda mensal por pessoa inferior a R$ 89,00 (para famílias em situação de extrema pobreza) ou entre R$ 89,01 e R$ 178,00 (para famílias em situação de pobreza). Além disso, é necessário que a família tenha jovens de até 17 anos em sua composição.

Já o Auxílio Esporte Escolar tem critérios específicos relacionados à participação em atividades esportivas escolares e à renda familiar. Os estudantes devem estar matriculados em escolas públicas e ter entre 12 e 17 anos. A renda per capita da família não pode ultrapassar meio salário mínimo por pessoa.

Para se candidatar ao Bolsa Família, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A inscrição no CadÚnico é realizada nas prefeituras municipais e exige a apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda. Após a inscrição, o governo avaliará os dados e, se a família atender aos critérios, ela será incluída no programa.

Veja também: Semana que vem começa: PIX de R$ 600 ou mais; você na lista?