Cocô bom? O que a cor e aparência das fezes indicam na saúde

As fezes são um produto da digestão, e sua aparência pode fornecer informações importantes sobre a saúde do intestino. A cor, a forma, a consistência e a frequência das fezes podem indicar a presença de problemas digestivos, como constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável (SII) e até mesmo câncer.

O que as fezes dizem sobre a sua saúde? Descubra quais são as características que indicam que algo está errado ou certo no intestino.

O que a cor das fezes diz sobre a saúde?

A cor das fezes é determinada pela presença de bilirrubina, um pigmento que é produzido pela quebra da hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio no sangue. A bilirrubina é excretada pelo fígado e passa pelo intestino, onde é parcialmente digerida por bactérias.

Fezes marrons: As fezes marrons são o tipo mais comum e indicam que a digestão está funcionando normalmente. A cor marrom é causada pela presença de bilirrubina digerida.

Fezes amarelas: As fezes amarelas podem indicar que o fígado não está funcionando corretamente ou que a digestão está sendo acelerada.

Fezes brancas ou cinzas: As fezes brancas ou cinzas podem indicar um problema no fígado ou na vesícula biliar.

Fezes pretas: As fezes pretas podem indicar a presença de sangue no intestino.

Fezes vermelhas: As fezes vermelhas podem indicar a presença de sangue no intestino ou no reto.

O que a forma das fezes diz sobre a saúde?

A forma das fezes também pode indicar problemas digestivos. As fezes devem ser cilíndricas e com um diâmetro de cerca de 2,5 centímetros.

Fezes finas: As fezes finas podem indicar constipação ou uma obstrução no intestino.

Fezes pastosas: As fezes pastosas podem indicar diarreia ou problemas de absorção no intestino.

Fezes líquidas: As fezes líquidas podem indicar diarreia ou problemas de absorção no intestino.

O que a consistência das fezes diz sobre a saúde?

A consistência das fezes também pode indicar problemas digestivos. As fezes devem ser firmes, mas não duras.

Fezes duras: As fezes duras podem indicar constipação.

Fezes moles: As fezes moles podem indicar diarreia.

O que a frequência das fezes diz sobre a saúde?

A frequência das fezes também pode indicar problemas digestivos. A frequência normal das fezes varia de pessoa para pessoa, mas a maioria das pessoas evacua de três vezes por dia a três vezes por semana.

Constipação: A constipação é caracterizada por fezes duras e secas que são evacuadas com dificuldade ou com intervalos espaçados.

Diarreia: A diarreia é caracterizada por fezes líquidas ou pastosas que são evacuadas com frequência.

Quando é sinal de alerta?

Se você notar alguma alteração na cor, forma, consistência ou frequência das suas fezes, é importante consultar um médico para descartar a presença de problemas de saúde.

Aqui estão alguns sinais de alerta que indicam a necessidade de consultar um médico:

Fezes pretas, vermelhas ou brancas: Esses tipos de fezes podem indicar a presença de sangue no intestino.

Fezes finas ou pastosas: Esses tipos de fezes podem indicar problemas de absorção no intestino.

Fezes líquidas por mais de três dias: A diarreia prolongada pode levar à desidratação e a outros problemas de saúde.

Constipação por mais de sete dias: A constipação prolongada pode causar dores abdominais, hemorroidas e outros problemas de saúde.

A observação das fezes pode ser uma ferramenta importante para o diagnóstico de problemas digestivos. Se você notar alguma alteração na cor, forma, consistência ou frequência das suas fezes, é importante consultar um médico para descartar a presença de problemas de saúde.