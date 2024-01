Mais de 60 anos sem contribuir com o INSS: como se aposentar

Você já se perguntou se é possível se aposentar mesmo sem ter contribuído ao INSS? Essa é uma dúvida comum, especialmente entre aqueles com mais de 60 anos que, por diversos motivos, não tiveram a oportunidade de contribuir para a previdência social. Neste artigo, vamos explorar as possibilidades e alternativas para garantir sua aposentadoria, mesmo sem um histórico de contribuições.

A falta de contribuição ao INSS não significa a perda total do direito à aposentadoria. Existem opções e exceções que podem ser exploradas. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br)

A Previdência Social e o INSS

A Constituição Federal define a previdência social como um sistema contributivo, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destinado aos trabalhadores da iniciativa privada. Isso significa que, em geral, para acessar os benefícios do INSS, é necessário ter contribuído para a previdência social. Trabalhadores com carteira assinada e autônomos estão entre os que devem contribuir regularmente para o INSS, garantindo assim o direito a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros.

Existem, contudo, exceções e alternativas para aqueles que não possuem um histórico de contribuições ao INSS. Em situações excepcionais, onde a falta de contribuições não é atribuída ao trabalhador, é possível se aposentar mesmo sem um histórico de contribuições.

Uma dessas alternativas é o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, ambos de baixa renda. Esse benefício corresponde a um salário mínimo e exige que a renda mensal bruta da família seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa.

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS): Uma Visão Geral

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) representa uma importante vertente da assistência social no Brasil, regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Este benefício não é uma aposentadoria, mas sim uma garantia de um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem viver em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Para se enquadrar, a renda por pessoa da família deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. O BPC/LOAS é um direito garantido pela Constituição, visando assegurar a dignidade desses grupos, oferecendo suporte financeiro para aqueles que mais precisam.

Para solicitar o BPC/LOAS, o primeiro passo é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Após a inscrição, o interessado deve agendar um atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) através do telefone 135 ou pelo site/aplicativo ‘Meu INSS’. Durante o atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes da situação econômica da família.

