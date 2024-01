Nestlé abre vagas de emprego e não exige experiência para todos

A Nestlé, multinacional líder em alimentos e bebidas, está com diversas vagas de emprego abertas em diversas áreas para candidatos com e sem experiência. As oportunidades estão distribuídas por todo o Brasil, com destaque para as regiões de São Paulo e Minas Gerais.

Vagas para candidatos com experiência

Para candidatos com experiência, a Nestlé oferece vagas para os seguintes cargos:

Analista de Gestão de Pessoas (São Paulo, SP): responsável por atividades como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, relações trabalhistas e administração de pessoal.

Jovem Aprendiz Nespresso (Ribeirão Preto, SP): responsável por atividades como atendimento ao cliente, registro de novos membros e organização do espaço.

Os requisitos para essas vagas variam de acordo com o cargo, mas, em geral, incluem ensino superior completo ou em andamento, experiência na área e habilidades como comunicação, organização e proatividade.

Vagas para candidatos sem experiência

Para candidatos sem experiência, a Nestlé oferece vagas para os seguintes cargos:

Reposição Merchandising (Belo Horizonte, MG): responsável por atividades como reposição de produtos, precificação e organização do ponto de venda.

Estágio Comunicação (Araras, SP): responsável por atividades como produção de conteúdo, criação de peças gráficas e assessoria de imprensa.

Auxiliar de Embalagem (São José do Rio Pardo, SP): responsável por atividades como operação de equipamentos, limpeza e manutenção.

Assistente de Atendimento (Redes Sociais) (Ribeirão Preto, SP): responsável por atendimento ao consumidor nas redes sociais.

Os requisitos para essas vagas variam de acordo com o cargo, mas, em geral, incluem ensino médio completo e habilidades como comunicação, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas da Nestlé, basta acessar o site da empresa e preencher o formulário de inscrição. O processo seletivo inclui análise de currículo, testes e entrevista.

A Nestlé é uma empresa global com mais de 200 anos de história. No Brasil, a empresa conta com mais de 30 mil colaboradores e atua em diversos segmentos, como alimentos, bebidas, nutrição e saúde.

Aqui estão algumas dicas para aumentar suas chances de ser selecionado para uma vaga na Nestlé:

Leia atentamente o anúncio da vaga e certifique-se de que atende aos requisitos.

Personalize seu currículo e sua carta de apresentação para cada vaga.

Prepare-se para os testes e a entrevista.

Seja proativo e demonstre interesse na empresa e na vaga.

Site: https://www.nestle.com.br/carreiras

A história da Nestlé

A Nestlé é uma empresa multinacional de alimentos e bebidas, com sede na Suíça. A empresa foi fundada em 1866 pelo farmacêutico Henri Nestlé, que desenvolveu uma fórmula para alimentar crianças desnutridas. A fórmula, chamada de Farinha Láctea Nestlé, foi um sucesso e a empresa rapidamente se expandiu para outros países.

Em 1905, a Nestlé se fundiu com a Anglo-Swiss Condensed Milk Company, formando o que hoje é o Grupo Nestlé. A empresa continuou a crescer e diversificar sua linha de produtos, e hoje é uma das maiores empresas de alimentos do mundo.

A Nestlé no Brasil

A Nestlé chegou ao Brasil em 1921, com a importação de leite condensado. A empresa começou a produzir seus próprios produtos no Brasil em 1926, com a inauguração de uma fábrica em São Paulo.

Hoje, a Nestlé é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil, com mais de 30 mil colaboradores. A empresa conta com 18 fábricas no país e produz uma ampla variedade de produtos, incluindo leites, achocolatados, cafés, chás, sucos, sorvetes, chocolates, biscoitos, cereais, petiscos e alimentos para bebês.

Alguns dos produtos Nestlé mais populares no Brasil são:

Leite condensado

Achocolatado Nescau

Café Nescafé

Chá Nesquik

Suco Nesquik

Sorvete Nestlé

Chocolate Kit Kat

Biscoito Oreo

Cereal Neston

Alimento para bebês Ninho

A Nestlé é uma empresa comprometida com a qualidade e a segurança de seus produtos. A empresa investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento, para garantir que seus produtos sejam sempre os melhores.

