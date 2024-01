Salários de até R$ 9 MIL e mais de 60 VAGAS em novo concurso NACIONAL

As inscrições para o concurso da Casa da Moeda do Brasil começam nesta segunda-feira (8), às 10h. O processo seletivo está ofertando 68 vagas de nível médio e superior, com remuneração que pode chegar a R$ 9,1 mil.

Vagas e salários

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

Nível médio: Técnico de Segurança do Trabalho: 20 vagas

Nível superior: Analista de Produção: 48 vagas



Os salários variam de acordo com o cargo e o nível de escolaridade:

Técnico de Segurança do Trabalho: R$ 3.749,70

R$ 3.749,70 Analista de Produção: R$ 9.126,73

Além do salário, os aprovados receberão benefícios como alimentação gratuita, transporte subsidiado, auxílio-creche, assistência médica, seguro de vida em grupo, auxílio-medicamentos e vale-alimentação.

VEJA O EDITAL.

Inscrições para o concurso

Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de janeiro, às 16h, no site da Fundação Cesgranrio . A taxa de inscrição é de R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção de pagamento até o dia 15 de janeiro.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de março, no Rio de Janeiro. As provas serão compostas por 30 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho. Para o cargo de Analista de Produção, as provas serão compostas por 50 questões de múltipla escolha, sendo 25 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e 15 de Conhecimentos Específicos.

Concorrência

O concurso da Casa da Moeda é uma oportunidade para quem busca estabilidade e um bom salário. A expectativa é que a concorrência seja alta, já que as vagas são limitadas e a remuneração é atrativa.

A Casa da Moeda

A Casa da Moeda do Brasil é uma empresa pública federal responsável pela fabricação de moedas, cédulas e outros produtos de cunhagem. A empresa foi fundada em 1694 e é uma das mais antigas do Brasil.

A Casa da Moeda oferece uma carreira de estabilidade e crescimento profissional. Os funcionários da empresa têm acesso a benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e previdência privada.

