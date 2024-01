Nova rodada de PIX de até R$ 2,900,00 da Caixa tem início em 2024; quem pode sacar?

Em 2024, a Caixa Econômica Federal inaugura uma nova rodada do Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), uma modalidade que permite aos trabalhadores acessar parte do saldo de suas contas FGTS anualmente. Esta iniciativa, que começou em 2020, tem sido uma mudança significativa para os trabalhadores, oferecendo uma opção mais flexível de utilização dos recursos do FGTS.

Neste artigo, discutiremos em detalhes o que é o Saque-Aniversário, quem tem direito a ele, e os valores que podem ser sacados nesta nova rodada de 2024, proporcionando aos trabalhadores informações valiosas para melhor planejamento financeiro.

Ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador renuncia ao direito de sacar o montante total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, mas ganha a liberdade de retirar parte do saldo anualmente. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

O Saque-Aniversário do FGTS é uma alternativa ao saque tradicional, oferecendo aos trabalhadores a possibilidade de retirar uma parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário, ano a ano. Este modelo tem como objetivo proporcionar maior controle financeiro aos cotistas, permitindo-lhes acessar seus recursos de forma programada. Com a continuidade do Saque-Aniversário em 2024, trabalhadores que optaram por essa modalidade podem agora planejar de forma eficaz o uso desses fundos, seja para investimentos, pagamento de dívidas ou outras necessidades pessoais.

Ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador renuncia ao direito de sacar o montante total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, mas ganha a liberdade de retirar parte do saldo anualmente. É uma troca que oferece ao trabalhador acesso regular a parte de seus recursos, em vez de esperar por uma situação de demissão sem justa causa para ter acesso ao fundo.

O governo está considerando alterar essa regra para permitir o saque total da conta em demissões sem justa causa, semelhante aos que não aderiram ao Saque-Aniversário. O período para saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e se estende até o último dia útil do segundo mês subsequente.

Critérios de Elegibilidade e Valores do Saque-Aniversário

A adesão ao Saque-Aniversário é voluntária e pode ser feita através do aplicativo oficial do FGTS. Para receber no mesmo ano de adesão, a opção deve ser feita até o último dia do mês de nascimento do trabalhador.

No Saque-Aniversário do FGTS, o valor que um trabalhador pode sacar anualmente é determinado pelo saldo total em suas contas do FGTS, seja em contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores). Para saldos até R$ 500,00, é possível sacar até 50% do total. A medida que o saldo cresce, o percentual de saque diminui, mas um valor fixo adicional é acrescentado, aumentando o montante disponível para retirada.

Por exemplo, para um saldo acima de R$ 500,00 até R$ 1.000,00, o trabalhador pode sacar 40% do saldo mais um adicional de R$ 50,00. Essa estrutura escalonadaada permite que os trabalhadores com maiores saldos no FGTS tenham acesso a uma parcela significativa de seus recursos, proporcionando uma flexibilidade financeira considerável para atender às suas necessidades pessoais e emergenciais.

