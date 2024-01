Seu CPF na lista de jovens para receber auxílio de R$ 2.200 do governo

Os benefícios públicos são formas de garantir melhores condições para diversos cidadãos que preenchem os requisitos necessários. O Auxílio Esporte Escola é um desses que poucas pessoas falam, mas que pode ajudar bastante os novos atletas brasileiros.

Para auxiliar as pessoas que podem ter direito a esse dinheiro, mas não sabiam disso até agora, separamos algumas informações importantes. Entenda como funciona o chamado Auxílio Esporte Escola e veja se você se enquadra nas exigências.

Poucas pessoas conhecem, mas existe um auxílio destinado a jovens atletas e que pode viabilizar o sonho de crescer no esporte- Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br.

Auxílio Esporte Escola para jovens entre 12 e 17 anos; descubra como pedir

Primeiramente, entenda que o tema abordado aqui trata de um benefício concedido para jovens com idade entre 12 e 17 anos. Eles precisam integrar núcleos familiares em que as famílias recebam o Bolsa Família em 2024. Sendo assim, é preciso que aquela família esteja devidamente cadastrada no CadÚnico (Cadastro Único) do governo.

Veja as regras de quem pode solicitar o Auxílio Esporte Escola:

Como mencionado acima, o Auxílio Esporte Escola é destinado apenas aos jovens que tenham entre 12 e até 17 anos incompletos. Além disso, para ter acesso ao benefício, é importante atender às seguintes exigências:

Exigência 1 – Os esportistas devem integrar famílias que estejam cadastradas e que recebam o Bolsa Família;

Exigência 2 – Só receberão os valores, os estudantes e atletas que tenham destaque em competições oficiais dentro do sistema de jogos escolares que existe no Brasil;

Exigência 3 – O destaque citado anteriormente inclui vencer as disputas, obtendo a colocação entre as três primeiras posições (primeiro, segundo e terceiro lugar).

Qual é o valor que esse benefício público pode pagar para os jovens?

Cada jovem que conseguir entrar para o programa de assistência receberá uma quantia de R$ 1.200, dividida em 12 parcelas de R$ 100. O dinheiro serve para que o aluno possa se manter estudando e competindo ao mesmo tempo.

Além disso, a família responsável pelo beneficiário também recebe uma parcela única no valor de R$ 1 mil. Cada família pode receber quantos benefícios forem necessários, caso haja mais de um jovem atleta no núcleo.

Como é feito o pagamento e a solicitação do Auxílio Esporte Escola

A solicitação do Auxílio Esporte Escola é feita junto com o cadastramento para o Bolsa Família. Isso quer dizer que os dados devem ser preenchidos junto ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da sua cidade. A atualização do CadÚnico é importante para acrescentar os atletas jovens a ele.

O pagamento de cada parcela e também do valor único do Auxílio Esporte Escola segue o Bolsa Família. Sendo assim, as parcelas são depositadas conforme o calendário vigente, o qual segue o número final do NIS.

As dúvidas podem ser tiradas por meio do telefone 121, do Ministério da Cidadania. Existem informações disponíveis também no portal do governo gov.br. Você também pode procurar um CRAS para tirar quaisquer dúvidas sobre o tema.