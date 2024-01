Seu CPF está na lista para receber até R$ 2,9 mil na Caixa até o final do mês? Consulte

Os trabalhadores nascidos em novembro têm até o dia 31 de janeiro para sacar até R$ 2,9 mil da Caixa. O dinheiro é referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa é a última oportunidade do ano para os nascidos nesse mês realizarem o saque-aniversário do FGTS.

Descubra se você é um dos brasileiros que podem sacar até R$ 2.900,00 da Caixa em janeiro de 2024; consulte agora.

Tendências do FGTS na Caixa

O saque-aniversário é uma modalidade de saque do FGTS que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo da conta todos os anos, no mês do seu aniversário. Essa modalidade foi criada em 2019 e vem ganhando cada vez mais adeptos.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Caixa Econômica Federal, em 2023, 40,8% dos trabalhadores com direito ao saque-aniversário optaram por essa modalidade. Esse número representa um aumento de 10,2% em relação a 2022.

Dicas para aderir ao saque-aniversário

Para aderir ao saque-aniversário, o trabalhador pode acessar o site ou o aplicativo do FGTS, da Caixa. O processo é simples e rápido.

Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador deve ficar atento às seguintes regras:

O valor do saque é calculado de acordo com o saldo da conta do trabalhador.

O trabalhador pode sacar até 50% do saldo da conta, acrescido de um percentual fixo de R$ 500.

O trabalhador não tem direito ao saque-rescisão, que é o saque do FGTS recebido em caso de demissão sem justa causa.

O saque-aniversário é uma opção que pode ser interessante para os trabalhadores que desejam ter acesso à parte do saldo do FGTS com mais facilidade. No entanto, é importante ficar atento às regras da modalidade antes de aderir.

Saiba mais

Uma breve explicação sobre o que é o saque-aniversário:

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário:

As vantagens do saque-aniversário incluem a facilidade de acesso ao dinheiro, a possibilidade de programar o saque anualmente e a possibilidade de utilizar o dinheiro para qualquer finalidade. As desvantagens incluem a perda do direito ao saque-rescisão e a redução do saldo da conta do FGTS.

Uma comparação entre o saque-aniversário e o saque-rescisão:

O saque-aniversário e o saque-rescisão são as duas modalidades de saque do FGTS. A principal diferença entre as duas modalidades é que o saque-aniversário permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo da conta todos os anos, enquanto o saque-rescisão é realizado apenas em caso de demissão sem justa causa.

