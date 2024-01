CPF na nota paga de verdade? Entenda e veja o que ninguém te conta

A próxima vez que estiver em uma loja e a pergunta “CPF na nota?” soar em seus ouvidos, tenha uma coisa em mente: dizer “não” pode estar custando dinheiro! A inclusão do número de CPF na nota fiscal pode trazer vantagens surpreendentes, como retorno fiscal, acumulação de pontos e até a possibilidade de ter parte do dinheiro de volta. No entanto, muitos ainda desconhecem esta opção ou deixam passar despercebida.

De maneira simples, adicionar o CPF à nota fiscal de suas compras não apenas ajuda o governo a regular a tributação fiscal e a combater a sonegação, mas também te oferece uma série de atraentes benefícios. Contudo, é importante lembrar que, como este é um projeto concebido pelos governos estaduais, os benefícios variam de estado para estado. Saiba mais sobre!

Da próxima vez que te perguntarem “CPF na nota?” você já sabe: pode ser a sua chance de ganhar uma bolada! (Foto divulgação)

CPF na nota paga de verdade?

Os benefícios para quem insere o CPF na nota variam, desde descontos no IPTU e IPVA até sorteios de prêmios que vão de R$5 mil a até R$1 milhão! Isso mesmo, ao fornecer o CPF você automaticamente participa de sorteios mensais realizados com as notas fiscais dos clientes.

É simples: quanto mais vezes você incluir o CPF na nota, maiores serão suas chances de ganhar. Além disso, em alguns estados, usuários que frequentemente adicionam o CPF à nota acumulam créditos que podem ser resgatados semestralmente, convertidos em recargas para celular, descontos em ingressos de teatro, shows e outros.

Veja também: MEI é obrigado a lançar nota fiscal? Veja o que diz a lei

Quais Estados estão Participando?

Atualmente, diversos estados brasileiros participam desta iniciativa. O Rio Grande do Sul foi o pioneiro, introduzindo essa opção em 2012. Seguido pela Bahia, Pará, Amazonas, Ceará, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rondônia, Paraná e, por fim, o Distrito Federal. Cada localidade possui um sistema próprio, e as vantagens variam significativamente.

Enfim, além de garantir uma maior transparência nas transações comerciais, adicionando o CPF na nota fiscal, você passa a fazer parte de um universo de possibilidades, que vão desde descontos em impostos até prêmios surpreendentes em dinheiro.

Nota Fiscal Paulista

Um dos exemplos de programas de Nota Fiscal é o Nota Fiscal Paulista. Esta iniciativa é parte do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo do Estado de São Paulo, criada em 2007. Até o momento, o programa devolveu cerca de R$ 18,4 bilhões aos participantes, distribuídos em créditos e prêmios, e realizou 181 sorteios.

Ao solicitar o documento fiscal e incluir o CPF ou CNPJ, é distribuído até 30% do ICMS recolhido pelos estabelecimentos comerciais proporcional ao valor da nota. O consumidor também tem a opção de doar o documento fiscal para uma entidade de sua escolha. Para saber mais sobre a Nota Fiscal Paulista, acesse o site oficial ou baixe o aplicativo em sua loja de aplicativos.

Os participantes do programa podem transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, utilizando o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista. Os valores são creditados na conta indicada em até 20 dias. Importante ressaltar que os créditos ficam disponíveis por um ano e podem ser resgatados em qualquer momento dentro desse prazo.

Porém, os participantes devem ficar atentos ao prazo para resgate, pois os valores liberados em dezembro do ano passado expiram no mesmo mês deste ano.

Veja também: Como conseguir uma BOLADA por colocar o CPF na Nota Fiscal