6 vezes de mais de R$ 100: calendário do auxílio 2024 para milhões

Hoje trazemos uma notícia que vai aquecer o coração de mais de 5 milhões de famílias brasileiras: o calendário de um auxílio de 6 vezes de mais de R$ 100 para 2024 já está disponível! Com um investimento federal significativo, este benefício é uma luz no fim do túnel para muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Vamos detalhar como esse auxílio funcionará este ano e como ele pode fazer a diferença na vida de milhões.

Com a liberação desse auxílio, muitas famílias poderão cozinhar suas refeições com mais segurança e tranquilidade. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

6 vezes de mais de R$ 100: entenda o Auxílio

O Auxílio Gás é um programa de assistência social implementado pelo governo federal, destinado a apoiar famílias brasileiras de baixa renda no custeio do gás de cozinha (GLP). Criado para amenizar o impacto financeiro provocado pelo aumento constante no preço do botijão de gás, este auxílio representa uma medida crucial para garantir que as famílias mais vulneráveis possam ter acesso a este recurso essencial no preparo de suas refeições.

O programa identifica as famílias elegíveis por meio do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e realiza os pagamentos bimestralmente.

O valor do auxílio é calculado com base no preço médio nacional do botijão de 13 kg, assegurando que o benefício seja ajustado às necessidades e realidades econômicas das famílias beneficiadas. Em sua essência, o Auxílio Gás é uma ferramenta de suporte social, representando um alívio no orçamento de milhões de lares brasileiros e promovendo, assim, uma maior equidade social.

Pagamento do Auxílio Gás

A distribuição do Auxílio Gás é realizada a cada dois meses, seguindo o calendário do Bolsa Família. O critério de pagamento leva em conta o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário, começando com aqueles que terminam em 1 e finalizando com o número 0. Em dezembro de 2024, cada família receberá R$ 104, valor correspondente ao custo médio de um botijão de gás de 13 kg.

O número de famílias atendidas pelo programa pode variar devido a mudanças no preço médio do botijão de gás e o processo de averiguação cadastral do CadÚnico, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Essa verificação é fundamental para assegurar que o benefício chegue às famílias que realmente precisam.

Calendário do Auxílio 2024

E agora, a parte que todos esperavam: as datas de pagamento do Auxílio Gás em 2024! Anote aí:

NIS final 1: 16/02

NIS final 2: 19/02

NIS final 3: 20/02

NIS final 4: 21/02

NIS final 5: 22/02

NIS final 6: 23/02

NIS final 7: 26/02

NIS final 8: 27/02

NIS final 9: 28/02

NIS final 0: 29/02

O Auxílio Gás 2024 é mais do que um simples programa de assistência – é um exemplo de como podemos trabalhar juntos para melhorar a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Com a liberação desse auxílio, muitas famílias poderão cozinhar suas refeições com mais segurança e tranquilidade. É uma conquista que merece ser celebrada!

