Aviso: nova regra pode excluir você do Bolsa Família em 2024

A partir da publicação da Instrução Normativa Nº 33, uma nova regra foi estabelecida para o programa Bolsa Família, e ela envolve a regularização do CPF (Cadastro de Pessoa Física). Esta mudança, que entrou em vigor no final de 2023, traz implicações significativas que podem resultar na negação ou cancelamento do benefício para aqueles que possuem inconsistências em seus registros.

Essa regra evidencia a importância de manter o CPF regularizado para garantir o recebimento contínuo do Bolsa Família, principalmente considerando que a falta de regularização já vem impactando novas famílias desde agosto de 2023.

Entendendo as Irregularidades e Suas Consequências

Existem diferentes tipos de irregularidades que podem levar à suspensão ou cancelamento do benefício do Bolsa Família:

Suspenso (Gravidade Média): Ocorre quando o cadastro do CPF está incompleto ou incorreto. Essa inconsistência de gravidade média impede o beneficiário de receber o Bolsa Família até que a situação seja regularizada.

Cancelado: O cancelamento do cadastro acontece quando há duplicidade de CPFs ou quando uma decisão final de um processo confirma a inconsistência cadastral.

Titular Falecido: Se for informada a data de falecimento na base do CPF, o cadastro é marcado como titular falecido, resultando no cancelamento do Bolsa Família associado a esse titular.

CPF irregular pode te excluir do Bolsa Família

Um alerta importante para os beneficiários do Bolsa Família em 2024 é a necessidade de ter o CPF regularizado. A nova regra, estabelecida pela Instrução Normativa Nº 33, coloca em risco o recebimento do benefício para aqueles com cadastros irregulares.

Esta medida reflete o esforço do governo em garantir que o auxílio chegue apenas aos que estão devidamente registrados e qualificados. Os tipos de irregularidades que podem afetar o recebimento do Bolsa Família são variados e podem levar desde a suspensão temporária até o cancelamento definitivo do benefício.

O CPF irregular é um problema comum que muitas vezes passa despercebido pelos beneficiários. Este tipo de irregularidade pode surgir de situações como dados cadastrais desatualizados, informações incorretas ou duplicidade de cadastros.

Em casos de inconsistências graves, como duplicidade ou informações de falecimento, o benefício é cancelado imediatamente. Portanto, é crucial que os beneficiários do Bolsa Família verifiquem regularmente a situação do seu CPF e realizem as correções necessárias o quanto antes.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família e Como Regularizar o CPF

Para os beneficiários do Bolsa Família, é essencial estar ciente do calendário de pagamentos em dezembro. As datas são organizadas conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Além disso, para evitar negação ou cancelamento do Bolsa Família devido a irregularidades no CPF, os beneficiários podem seguir os seguintes passos:

Acesse os canais de consulta online disponibilizados pela Receita Federal para verificar a situação cadastral do CPF. Caso seja necessário correção, siga as orientações do canal para realizar as devidas atualizações, seja online ou presencialmente. Após regularizar junto à Receita Federal, atualize os dados no Cadastro Único para evitar bloqueios futuros.

Esta nova regra do Bolsa Família ressalta a importância de manter o CPF atualizado e regularizado para continuar recebendo os benefícios do programa. A atenção a esses detalhes é crucial para assegurar que as famílias mais necessitadas não percam o acesso a essa assistência essencial.

