Basta o CPF para saber se você tem mais de R$ 600 para receber em janeiro

Para muitos brasileiros, o acesso a informações precisas sobre benefícios financeiros governamentais é crucial, especialmente em um momento em que o suporte econômico pode fazer uma grande diferença no orçamento familiar.

Com a possibilidade de ter mais de R$ 600 para receber já em janeiro, é essencial que os beneficiários estejam cientes de como verificar a sua elegibilidade e acompanhar o status de seus pagamentos. Confira.

A importância de estar atualizado sobre as consultas disponíveis através do CPF ou do NIS é relevante, proporcionando uma forma eficiente e prática de garantir que os beneficiários tenham acesso a esses recursos vitais.(Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Você tem mais de R$ 600 para receber em janeiro?

Esse valor trata-se do pagamento do Bolsa Família. Para os beneficiários do Bolsa Família, a consulta sobre a elegibilidade ao benefício e informações sobre pagamentos é fundamental. Em 2023, várias plataformas disponibilizadas pelo governo federal permitem que os beneficiários consultem o Bolsa Família usando o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS).

Esta facilidade de acesso é crucial para milhares de brasileiros que dependem desse programa de transferência de renda do governo, assegurando transparência e eficiência na administração dos recursos.

Como Realizar a Consulta

A consulta ao Bolsa Família pode ser feita de várias maneiras, incluindo o Portal Cidadão Caixa, Cadastro Único, o aplicativo Bolsa Família e o site Calendário Bolsa Família. No Portal Cidadão Caixa, por exemplo, basta inserir o CPF na área de login e selecionar a opção de consulta ao Bolsa Família.

A consulta também está disponível por telefone, ligando para o Ministério da Cidadania no número 121. Além disso, o Cadastro Único (CadÚnico) permite verificar as informações do Bolsa Família, exigindo login com CPF e senha cadastrada na conta gov.br. O site Calendário Bolsa Família, por sua vez, informa a data de pagamento do benefício ao inserir o mês e o número final do NIS.

Valores e Calendário de Pagamento do Bolsa Família em Janeiro

O programa Bolsa Família, um dos principais mecanismos de transferência de renda do governo brasileiro, tem como objetivo apoiar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, contribuindo para a superação da vulnerabilidade econômica. O valor dos benefícios pode variar de acordo com a composição familiar, a idade dos membros e a presença de gestantes ou nutrizes.

Valores dos Benefícios do Bolsa Família

Benefício Básico: Destinado a famílias em situação de extrema pobreza, o benefício básico é de R$ 89,00.

Destinado a famílias em situação de extrema pobreza, o benefício básico é de R$ 89,00. Benefício Variável: Famílias com crianças e adolescentes de 0 a 15 anos têm direito a um benefício variável de R$ 41,00, limitado a cinco por família.

Famílias com crianças e adolescentes de 0 a 15 anos têm direito a um benefício variável de R$ 41,00, limitado a cinco por família. Benefício para Gestantes: Famílias com gestantes recebem R$ 41,00 por mês durante a gestação e até o quinto mês após o nascimento.

Famílias com gestantes recebem R$ 41,00 por mês durante a gestação e até o quinto mês após o nascimento. Benefício para Nutrizes: Mães que amamentam recebem R$ 41,00 por mês até o filho completar seis meses, limitado a cinco benefícios.

Mães que amamentam recebem R$ 41,00 por mês até o filho completar seis meses, limitado a cinco benefícios. Benefício para Adolescentes: Para cada adolescente de 16 ou 17 anos, as famílias recebem R$ 48,00, limitado a dois benefícios por família.

Calendário de Pagamento em Janeiro

O calendário de pagamento do Bolsa Família é organizado de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Em janeiro, os pagamentos são escalonados ao longo do mês, iniciando com os beneficiários cujo NIS termina em 1 e concluindo com aqueles cujo NIS termina em 0.

As datas específicas de pagamento podem ser consultadas no site da Caixa Econômica Federal ou através do aplicativo do Bolsa Família, garantindo que os beneficiários tenham acesso às informações necessárias para planejar o recebimento do benefício.

