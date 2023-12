Como receber a aposentadoria do parceiro que faleceu

Lidar com a perda de um parceiro é um momento extremamente delicado e desafiador. Em meio ao luto, surge a preocupação sobre como transferir a aposentadoria para o cônjuge sobrevivente. Este processo, embora pareça complexo, é essencial para garantir a segurança financeira da família após a perda.

Neste artigo, vamos explicar detalhadamente como transferir a aposentadoria do seu parceiro que faleceu, incluindo os procedimentos necessários, os documentos exigidos e as etapas a seguir para garantir que a transição ocorra de forma tranquila e eficiente.

Para iniciar o processo de transferência da aposentadoria em forma de pensão por morte, o cônjuge ou companheiro sobrevivente deve cumprir algumas formalidades essenciais. (Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Receber aposentadoria do parceiro que faleceu

No contexto jurídico brasileiro, não é possível a transferência direta da aposentadoria de um indivíduo falecido para seu parceiro sobrevivente. Diferentemente do que muitos podem pensar, a aposentadoria como benefício pessoal e intransferível extingue-se com a morte do beneficiário.

No entanto, o que pode ocorrer é a conversão dessa aposentadoria em uma pensão por morte, destinada ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, quando este atende aos critérios estabelecidos pela Previdência Social. Assim, o parceiro sobrevivente não recebe exatamente a mesma aposentadoria, mas sim um benefício derivado, destinado a garantir suporte financeiro após a perda.

Procedimentos para Transferência da Aposentadoria Após o Falecimento

Sendo assim, quando um cônjuge falece, a aposentadoria que ele recebia se transforma em uma pensão por morte, um benefício previdenciário do INSS destinado a amparar financeiramente a família do falecido. A pensão por morte é concedida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, independente de o falecido ser aposentado ou não. Confira qual o procedimento para transferência do benefício:

Documentação Necessária: Para iniciar o processo de transferência, você precisará apresentar certidão de óbito, documentos de identificação (CPF e RG) do falecido e do solicitante, e documentos que comprovem a qualidade de dependente. Em casos de morte por acidente de trabalho, é necessário também apresentar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Solicitando a Pensão por Morte: O pedido de pensão por morte deve ser feito junto ao INSS. Você pode fazer isso online, através do aplicativo ou site do Meu INSS, utilizando sua conta gov.br. Ao acessar, procure a opção “Novo Pedido”, digite “pensão” na barra de pesquisa e selecione “Pensão por Morte Urbana” ou “Pensão por Morte Rural”, dependendo do caso. Após preencher os dados e anexar os documentos comprobatórios, você pode acompanhar o pedido pelo aplicativo.

Tempo de Processamento e Acompanhamento: Após a solicitação, o INSS analisará o pedido, podendo solicitar documentos adicionais se necessário. O tempo de conclusão do processo pode variar, e é possível acompanhar o status do pedido através do aplicativo Meu INSS.

A transição da aposentadoria para a pensão por morte é um processo importante para garantir a continuidade do suporte financeiro após o falecimento de um cônjuge. Seguindo estes passos e preparando a documentação necessária, você pode assegurar que o processo seja conduzido de maneira eficiente, minimizando complicações durante um período já difícil. É essencial manter-se informado e buscar ajuda se houver dúvidas ou dificuldades durante o processo.

