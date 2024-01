O dia de pagamento do Bolsa Família em janeiro está liberado; veja quando recebe

Você já conferiu o novo calendário de pagamento do Bolsa Família para 2024? Se ainda não viu, este é o momento perfeito para se atualizar! A Caixa Econômica Federal liberou recentemente as datas de pagamento deste ano, trazendo novidades importantes para as famílias beneficiárias. Saiba mais sobre as datas.

O Bolsa Família

O Bolsa Família foi implementado pelo governo federal brasileiro em 2003, unificando e ampliando vários programas sociais pré-existentes. Ele surgiu como uma estratégia para combater a pobreza e a desigualdade no país, focando em famílias em situação de vulnerabilidade.

O programa é destinado a famílias que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. São consideradas elegíveis para o Bolsa Família as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais (extrema pobreza) e aquelas com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa (pobreza), desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Pagamentos e benefícios

O Bolsa Família compreende diversos tipos de benefícios, que são ajustados conforme a composição e as necessidades de cada família beneficiária:

Benefício Básico : Destinado às famílias em extrema pobreza.

: Destinado às famílias em extrema pobreza. Benefício Variável : Voltado para famílias com crianças e adolescentes de até 17 anos, gestantes e nutrizes.

: Voltado para famílias com crianças e adolescentes de até 17 anos, gestantes e nutrizes. Benefício Variável Jovem : Para famílias com adolescentes entre 16 e 17 anos, visando apoiar a permanência na escola.

: Para famílias com adolescentes entre 16 e 17 anos, visando apoiar a permanência na escola. Benefício para Superação da Extrema Pobreza: Calculado individualmente para cada família que, mesmo com os outros benefícios, permaneça com renda mensal por pessoa abaixo de R$ 89,00.

Esses benefícios são cumulativos, ou seja, uma família pode receber mais de um tipo de benefício, de acordo com seu perfil e necessidades. O pagamento é realizado mensalmente, e as famílias podem sacar o valor em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e caixas eletrônicos.

Como Funciona o Pagamento do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família é realizado nos últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o calendário é antecipado. Mas você sabe como são definidas estas datas? Elas são estabelecidas com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) no cartão do Bolsa Família. Isso significa que, a cada dia útil, um grupo diferente é beneficiado, começando pelos contemplados cujos NIS terminam com o número 1.

Os beneficiários do Bolsa Família podem verificar o valor a receber através do aplicativo do Bolsa Família, da plataforma Caixa Tem, ou pelo portal Cidadão da Caixa. Essas ferramentas digitais oferecem facilidade e praticidade, permitindo que você se mantenha sempre informado sobre os detalhes do seu benefício.

Pagamento do Bolsa Família em janeiro

O pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2024 começa no dia 18 e segue um cronograma específico baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Aqui está a lista detalhada das datas de pagamento para facilitar o planejamento das famílias beneficiárias:

NIS final 1 : Pagamento no dia 18 de janeiro

: Pagamento no dia 18 de janeiro NIS final 2 : Pagamento no dia 19 de janeiro

: Pagamento no dia 19 de janeiro NIS final 3 : Pagamento no dia 22 de janeiro

: Pagamento no dia 22 de janeiro NIS final 4 : Pagamento no dia 23 de janeiro

: Pagamento no dia 23 de janeiro NIS final 5 : Pagamento no dia 24 de janeiro

: Pagamento no dia 24 de janeiro NIS final 6 : Pagamento no dia 25 de janeiro

: Pagamento no dia 25 de janeiro NIS final 7 : Pagamento no dia 26 de janeiro

: Pagamento no dia 26 de janeiro NIS final 8 : Pagamento no dia 29 de janeiro

: Pagamento no dia 29 de janeiro NIS final 9 : Pagamento no dia 30 de janeiro

: Pagamento no dia 30 de janeiro NIS final 0: Pagamento no dia 31 de janeiro

Manter-se atualizado sobre o calendário de pagamentos do Bolsa Família é essencial para planejar suas finanças e organizar o orçamento familiar. Este programa continua sendo um pilar fundamental no combate à pobreza, e é importante que todos os beneficiários aproveitem ao máximo as oportunidades que ele oferece. Se você faz parte do Bolsa Família, não perca tempo e confira agora mesmo as datas de pagamento para 2024!

